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Müge Anlı'da 4 çocuklu kadın tarafından kaçırıldığı iddia edilen adama şok sözler: "Madem o kadar erkek değildin..."

15.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, İlhan İletmiş olayına ilişkin son dakika gelişmesini duyurdu. 22 Ocak Pazar günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde kayıplara karışan kardeşi İlhan Bey'i arayan Melek Hanım, onun canlı yayına bağlanması üzerine sert çıktı. İlhan Bey'in yasak aşk yaşadığı 4 çocuk annesi Aslı Hanım ile kaçtığı ortaya çıktı. Melek Hanım, İlhan Bey'e "Gururlu ve erkekse çıksın karşıma gelsin. Yanıma geldiğinde 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi, bir kadını kaçırmayacaktı" diyerek kızdı.

Müge Anlı'da 4 çocuklu kadın tarafından kaçırıldığı iddia edilen adama şok sözler: "Madem o kadar erkek değildin..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken bir konu ele alındı. Evli ve 3 çocuk babası İlhan İletmiş'ten 52 gün haber alamayan yakınları, onun; evli ve 4 çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti. Birinin 3 çocuğu, diğerinin ise 4 çocuğu olduğuna dikkat çeken Müge Anlı, "Arkalarında 7 çocuğu bırakıp ortadan gittiler" dedi. Melek Hanım, Müge Anlı'nın sözleri üzerine olayın ayrıntılarını aktardı.

ARKALARINDA 7 ÇOCUK BIRAKIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Melek Hanım yaptığı açıklamada "İlhan, Aslı'yı aldı; İstanbul'a bizim eve getirdi. Ama kadın sürekli onu baskı altında tutuyordu. Ayrılmak istediğini söyledi. Ama kadın onu kaçırdı. Evine geri dönemiyor. Aslı, İlhan'ı serbest bıraksın" ifadelerini kullandı. Ağabey'inin babasıyla konuştuğunu ve "Baba beni kurtar. Ne dersen yapacağım" dediğini söyleyen Merve Hanım, İlhan Bey'in Aslı Hanım'a "Seni istemiyorum. Ailemin yanına gitmek istiyorum" dediğini de öne sürdü. Kadın ve erkek tarafında suçlamalar peş peşe gelince ve anlaşmazlıklar ortaya çıkınca, 2 taraf Müge Anlı canlı yayında karşı karşıya geldi.

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İlhan İletmiş'in yakınları ile Aslı Kızılkaya'nın ailesi birbirlerini suçladı. Canlı yayında sesler yükselirken Müge Anlı dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Müge Anlı son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı.

İkilinin bulunduğunu ve şu an polisle olduklarını söyleyen Müge Anlı, İlhan Bey'in ailesinin sandığı gibi bir durum olmadığını belirtti.

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AŞIKLARIN BİRLİKTE KAÇTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

İlhan Bey ile Aslı Hanım'ın birlikte kaçtıkları ortaya çıkınca sinirlerine hakim olamayan Merve Hanım, ağabeyine ağır sözler sarf etti:

"Beni dinlesin sadece! Öldüğünden şüpheleniyordum. Eğer şu an yayında telefonun ucundaysa, şeref ve namuslu ise; gururlu ve erkekse buraya karşıma gelsin. Yanıma gelip 'Beni kurtar' dedi. Madem o kadar erkek değildi bir kadını kaçırmayacaktı."

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"BENİM ERKEKLİĞİMİ SORGULAMAYAZSIN"

İlhan Bey, kız kardeşi Merve Hanım'a "Sen benim erkekliğimi sorgulayamazsın tamam mı? Bunu bir aklına sok!" diyerek kızdı.

"HEPİNİZ SÜTTEN ÇIKMA AK KAŞIKSINIZ ZATEN..."

Herkesin kusursuz ama kendilerinin problemliymiş gibi gösterildiklerini ifade eden İlhan Bey, "Hepiniz sütten çıkma ak kaşıksınız, sadece lekeli olan biziz" diyerek Merve'yi azarladı.

Merve Hanım ağabeyine "Ben lekeli olabilirim en azında senin gibi arkamda 3 çocuk, diğeri gibi 4 çocuk bırakmadım" dedi.

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"YAŞARKEN ÖLÜYORUM BEN"

3 çocuk babası İlhan Yetmiş "Ailem böyle yapıyor ya yaşarken ölüyorum ben" dedi.

"BU SAATTEN SONRA BENDEN HAYIR BEKLEME"

İlhan Bey'in eşi canlı yayına görüntülü bağlanarak "Ben seni istiyorum. Çocuklarına ve bana geri dön." dese de genç adam, "Sen bu saatten sonra benden hayır bekleme" dedi.

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