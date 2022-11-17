Müge Anlı'da bomba iddia! Eski sevgilisine kaçan genç kadının isyanı akıllara durgunluk verdi: Annem de eski kocama kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Rıfat Bey'le başka birinden hamile olduğu öğrenilen Narin Çakırbeyli canlı yayında yüzleşti. Rıfat Bey eşinin, eski sevgilisi tarafından alıkonulduğunu düşünüyordu. Fakat Narin isteyerek kaçtığını ifade etti. Rıfat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Narin'e dönerek "Benle mutlu olamadın Allah seni onunla mutlu etsin" dedi.

"ESKİ KOCAM SAÇLARIMI KAZITIP BENİ SOKAKLARDA DİLENDİRDİ"

Narin Rıfat'tan önceki kocasıyla evliyken eşinin saçlarını kazıttırıp onu sokaklarda dilendirdiğini anlattı.

Müge Anlı'ya canlı yayında açıklamalarda bulunan Nadir Çakırbeyli annesinin o dönem kocasına kaçtığını söyledi.

MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN İDDİA: "ANNEM KOCAMA KAÇTI"

Annesinin damatla kaçtığını söyleyen Narin'in sözleri programa damga vurdu.

Müge Anlı bile duydukları kaşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

MÜGE ANLI'DAKİ BOMBA İDDİA DOĞRULANDI

Narin, terk ettiği kocasının da bu duruma şahit olduğunu ifade etti.

Narin'in akrabaları ise canlı yayına bağlanarak iddiaları doğruladı.

