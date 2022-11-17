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  4. Müge Anlı'da bomba iddia! Eski sevgilisine kaçan genç kadının isyanı akıllara durgunluk verdi: Annem de eski kocama kaçtı!

Müge Anlı'da bomba iddia! Eski sevgilisine kaçan genç kadının isyanı akıllara durgunluk verdi: Annem de eski kocama kaçtı!

17.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Rıfat Bey, eşi Narin'den günlerdir haber alamadığını belirtip çağrıda bulunmuştu. Narin Çakırbeyli'nin 5 yaşındaki çocuğunu yanına alıp eski sevgilisine kaçtığı ortaya çıktı. Müge Anlı'yı bile şaşırtan olay ise bugün yaşandı. Rıfat Bey ile eşi Narin Çakırbeyli canlı yayında yüzleşti. Narin Çakırbeyli eski kocasıyla evli olduğu sırada yaşadıklarını anlatıp annesinin de damadıyla kaçtığını söyledi. Müge Anlı duydukları karşısında şoke oldu.

Müge Anlı'da bomba iddia! Eski sevgilisine kaçan genç kadının isyanı akıllara durgunluk verdi: Annem de eski kocama kaçtı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Rıfat Bey'le başka birinden hamile olduğu öğrenilen Narin Çakırbeyli canlı yayında yüzleşti. Rıfat Bey eşinin, eski sevgilisi tarafından alıkonulduğunu düşünüyordu. Fakat Narin isteyerek kaçtığını ifade etti. Rıfat, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Narin'e dönerek "Benle mutlu olamadın Allah seni onunla mutlu etsin" dedi.

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"ESKİ KOCAM SAÇLARIMI KAZITIP BENİ SOKAKLARDA DİLENDİRDİ"

Narin Rıfat'tan önceki kocasıyla evliyken eşinin saçlarını kazıttırıp onu sokaklarda dilendirdiğini anlattı.

Müge Anlı'ya canlı yayında açıklamalarda bulunan Nadir Çakırbeyli annesinin o dönem kocasına kaçtığını söyledi.

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MÜGE ANLI'YI BİLE ŞAŞIRTAN İDDİA: "ANNEM KOCAMA KAÇTI"

Annesinin damatla kaçtığını söyleyen Narin'in sözleri programa damga vurdu.

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Müge Anlı bile duydukları kaşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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MÜGE ANLI'DAKİ BOMBA İDDİA DOĞRULANDI

Narin, terk ettiği kocasının da bu duruma şahit olduğunu ifade etti.

Narin'in akrabaları ise canlı yayına bağlanarak iddiaları doğruladı.

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