Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şaşırttı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 16 Eylül günü canlı yayında duydukları karşısında şok oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Burhan Aykurt'a ne oldu? İşte Burhan Aykurt olayının detayları...

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti.

Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi.