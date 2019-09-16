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Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraf: Öldürüp attık...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı herkesi şok etti. 29 Kasım 2018'den beri kayıp olan Burhan Aykurt'un ağabeyinin görüştüğü gizemli kişi 16 Eylül Müge Anlı canlı yayınındaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Aykurt'un ortadan kaybolmasından sonra bugün abisinin görüştüğü gizemli kişi Burhan'ı öldürüp attıklarını ifade etti.

Müge Anlı'da canlı yayında şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şaşırttı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, 16 Eylül günü canlı yayında duydukları karşısında şok oldu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan Burhan Aykurt'tan 10 aydır haber alınamıyor. Burhan Aykurt'a ne oldu? İşte Burhan Aykurt olayının detayları...

müge anlı

Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, canlı yayında çelişkili ifadeler kullanınca Müge Anlı olaya müdahil oldu. Son olarak Mahmut Bey, kardeşinin kaybolmadan önce bir banka hesabına kira ödemesi olarak para gönderdiğini ifade etti.

müge anlı

Burhan Aykurt'un evlilik vaadiyle kandırıldığı da iddia ediliyor. Hem ekran başındakiler hem stüdyodakiler hem de sosyal medyada olayı inceleyenler ağabey Mahmut Aykurt'un çelişkili ifadelerinden şüpheleniyor.

müge anlı

Kayıp Burhan Aykurt'un kuzeni Mehmet Karakaya da "Mahmut'un konuşmaları kimseyi ikna etmedi. Bu programda Burhan ele alındığında 50 kişi birden izledik ama kimse Mahmut'un ifadelerine inanmadı." dedi.

Müge Anlı'nın soruları sonrasında Mahmut Bey'e eşininde inanmadığı ortaya çıktı.

müge anlı

Herkesin aradığı ortak cevap ise; kardeşini öldürdük diyen gizemli kişi nasıl oldu da Mahmut Bey'e ulaştı? Bu sorular hala cevabını bulmuş değil. 'İzmir'e gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Burhan Aykurt'un nerede olduğu henüz belli değil.


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