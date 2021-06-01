Müge Anlı'da çarpıcı gelişmeler: Fatma Öz cinayeti reklam arasına taştı!

Müge Anlı’nın canlı yayınında kan donduran olayların perde arkaları aydınlatılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fatma Öz’ün ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Ancak acılı ailenin programa başvurmasından kısa bir süre sonra Öz’ün evli sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Bugün ise cinayetle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam etti. ediyor. Reklam arasına kadar devam eden kavga, Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Fatma Öz’ün kaybında dikkatleri çeken isim ise Bahri Maraşlı. Öz’ün sevgilisi olan Bahri Maraşlı, Müge Anlı’nın programına katıldığında çelişkili ifadelerle herkesin hafızasında yer edinmeyi başardı. Hatta Maraşlı’nın bir diğer sevgilisi Yasemin Doğan'da programa dahil oldu ve ikilinin arasında duygusal bir bağ olmadığını söyleyerek Basri’yi korumuştu. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bir kıskançlık krizi sonucunda Fatma Öz’ü öldüren Maraşlı; kendi canına kıymaya çalıştıktan sonra polise giderek her şeyi itiraf etti ve kadının cansız bedeni ortaya çıktı.