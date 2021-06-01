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Müge Anlı'da çarpıcı gelişmeler: Fatma Öz cinayeti reklam arasına taştı!

01.06.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden fenomen program 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sular yine durulmuyor. Bir süredir üzerinde durulan Fatma ÖZ cinayetine ilişkin bugün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Öz'ün davasındaki detaylar programın reklam arasına kadar taştı. Ünlü sunucu ise bu anları İnstagram hesabından "reklam arası" notuyla paylaştı.

Müge Anlı'da çarpıcı gelişmeler: Fatma Öz cinayeti reklam arasına taştı!

Müge Anlı’nın canlı yayınında kan donduran olayların perde arkaları aydınlatılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fatma Öz’ün ailesi kızlarını aramak için Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Ancak acılı ailenin programa başvurmasından kısa bir süre sonra Öz’ün evli sevgilisi tarafından katledildiği ortaya çıktı. Bugün ise cinayetle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam etti. ediyor. Reklam arasına kadar devam eden kavga, Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Müge Anlı'da çarpıcı gelişmeler: Fatma Öz cinayeti reklam arasına taştı!

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Fatma Öz’ün kaybında dikkatleri çeken isim ise Bahri Maraşlı. Öz’ün sevgilisi olan Bahri Maraşlı, Müge Anlı’nın programına katıldığında çelişkili ifadelerle herkesin hafızasında yer edinmeyi başardı. Hatta Maraşlı’nın bir diğer sevgilisi Yasemin Doğan'da programa dahil oldu ve ikilinin arasında duygusal bir bağ olmadığını söyleyerek Basri’yi korumuştu. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı. Bir kıskançlık krizi sonucunda Fatma Öz’ü öldüren Maraşlı; kendi canına kıymaya çalıştıktan sonra polise giderek her şeyi itiraf etti ve kadının cansız bedeni ortaya çıktı.

Müge Anlı'da çarpıcı gelişmeler: Fatma Öz cinayeti reklam arasına taştı!

BANA ANLATMIŞTI CİNAYET İŞLEDİĞİNİ

Fakat Müge Anlı da kavga bitmedi. Bugün Bahri’nin diğer sevgilisi Yasemin programa katılarak bildiklerini anlattı. Maraşlı'nın cinayeti itiraf etmesinin ardından Yasemin Doğan Okçu, Maraşlı’nın cinayeti kendisine itiraf ettiğini ve Maraşlı'dan uzaklaşmak istediğini ama uzaklaşırsa cinayeti kendi üzerine yıkabileceği ihtimalinden korktuğunu dile getirdi.

PERDE ARKASINI YAYINLADI

Peş peşe gelen itiraflar gerginlik yaratınca iki tarafın aileleri arasında yaşanarak reklam arasına kadar uzayınca ortalık karıştı. Müge Anlı ise bu anları Instagram hesabından paylaşarak yaşanan olayların perde arkasını gözler önüne serdi.


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atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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