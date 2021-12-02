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Müge Anlı'da kadınları dolandıran türkücü yayına geldi! Safiye'ye aldığı paraların yarısını verdi

02.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı Safiye Çallı'yı dolandıran türkücü Cüneyt Demiral'a perşembe gününe kadar mühlet vermişti. Cüneyt Demiral yayına geldi ve dolandırdığı sevgilisinden aldığı paraların yarısını getirdi. Cüneyt'in geldiğini gören Safiye ve konuklar şoke oldu.

Müge Anlı'da kadınları dolandıran türkücü yayına geldi! Safiye'ye aldığı paraların yarısını verdi

Müge Anlı'ya kısa süre önce başvuruda bulunan 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sosyal medyadan 30 yaşındaki Cüneyt Demiral ile tanıştığını anlatmıştı.

600 bin lira kadar dolandırıldığını dile getiren Safiye Çallı, mağduriyetini Müge Anlı'ya anlatırken Cüneyt Demiral'dan parasını istemişti. Programa konuk olan türkücü Cüneyt Demiral, Safiye Çallı'yı dolandırmadığını söylerken canlı yayına birçok kadın bağlanarak aynı konudan dert yandı.

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Müge Anlı, türkücü Demiral'a paranın hepsi olmasa dahi en azından yarısını vermesi için Demiral'dan söz istedi. Perşembe gününe kadar mühlet veren Müge Anlı'da bugün herkes türkücünün gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

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Müge Anlı sosyal medyadan da "Cüneyt gelecek diyenler haklı çıktı" diyerek herkesi şaşırttı.

BİR ARABA VE 80 MİLYARLA GELDİ

Müge Anlı'ya verdiği sözü tutan Cüneyt Demiral, 35-40 milyarlık bir araba ile 80 milyar para ile stüdyoya geldi. Parayı ve arabayı Safiye Çallı'ya geri veren Cüneyt Demiral, herkesi şaşırttı.

Ekran Alıntısı

Noter huzurunda aracını devreden Cüneyt Demiral dolandırıcılık iddialarına, "Safiye beni kurban etti" diyerek noktayı koydu.

Aracı beğenmediğini ifade eden Safiye Çallı, Müge Anlı'nın, "Keşke para gelmeseydi de Cüneyt gelseydi dedin mi?" sorusuna verdiği, "Evet dedim" yanıtıyla herkesi şaşkına çevirdi.


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