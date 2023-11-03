Müge Anlı'da kayıp olarak aranmıştı! Kan donduran cinayetin davası başladı! "Eşiyle ilişkim olduğunu öğrendikten sonra..."

Müge Anlı'da günlerce ele alınan Recep Arı cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Şubat ayında Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde, eşi Selma Arı ile tartıştıktan sonra av tüfeğini yanına alarak ortadan kaybolan Recep Arı'nın cesedi evine 5 kilometre uzaklıkta Burhaniye Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda vurulmuş halde bulunmuştu. Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı’nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir Ilgız’ı gözaltına almıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ilgız, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

EŞİNİN DIŞARIDA BAŞKA BİR HAYATI OLDUĞUNU SÖYLEDİ!

Duruşmada savunma yapan Selma Arı eşi Recep Arı'nın dışarıda farklı bir hayatının olduğunu söyleyerek kendini savundu.

Eşinin öldürülmesi olayında parmağı olmadığını belirten Selma Arı şu ifadeleri kullandı:

“Eşimin öldürülmesiyle ilgim alakam yok. Tarım işiyle uğraşıyoruz kazandığımız parayı eşim alkollü mekanlara veriyordu. Aradığımız zaman ulaşamıyorduk dışarıda farklı hayatları vardı. Sürekli dayak diyordum. Sabahlara kadar eve gelmeyince ailesine söylüyordum arayın bulun diye. Kadir sürekli bizim işlerimizi yapan destek olan biriydi. Kadirle sadece telefondan konuştuk. Olay günü annemlerdeyim kadirle mesajlaşıyorduk. Günün nasıl geçti ne yapıyorsun diye. Eşim geldi silahla vücuduma vurdu ardından beni korkutmak için tavana ateş etti. Önce Kadir’i öldüreceğim sonra seni öldüreceğim dedi. Eşim eve geldiği zaman oğlum aşağı kaçıyordu. Çocuğumu aldım kadın sığınma evine gittim. Birkaç gün sonra jandarma bana kocan kayıp dedi. Eşimin öldürülmesiyle alakalı bir suçum yok sadece beddua ediyordum. Kadir’le mesajlaşmamızda eşimin sinirleneceği bir şey yoktu. Sinirleneceği bir şey olsa tavana değil kafama sıkardı.”

"MESAJLARI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ!"

Tutuklu olarak yargılanan Kadir Ilgız ise duruşmada verdiği savunmasında Recep Arı’nın mesajları gördüğü için sinirlendiğini ifade etti.

Ilgız savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Suçlamaları kabul etmiyorum tasarlayarak adam öldürmedim. Böyle bir olay yaşanmasını asla istemedim. Recep Arı hemen geleceğimizi söyleyince binmek zorunda kaldım. Güzel şekilde sohbet ederek olay yerine geldik. Araçtan tüfeği çıkararak ayaklarıma ateş etmeye başladı. 'Sen benim karımla nasıl ilişki yaşarsın?' diye bağırdı. Bıçakla üzerime doğru gelmeye başladı. Bıçağı alıp ormana attım. Seni öyle bir yerde öldüreceğim ki kimse bulamayacak dedi. Düşündüğü gibi olmadığını normal bir mesajlaşma olduğunu söyledim. Gerekirse köyü terk ederim dedim. Üzerime doğru taş attı belimde bulunan silahım düştü. Silahı görmesin diye üzerine yattım göğsümle gizlemeye çalıştım. Arabadan tüfeği alıp bana doğru gelince korktum. Korkuyla belimle bulunan tabancayla ateş etmeye başladım. O korkuyla bitmiş şarjörle bile ateş etmeye çalışıyordum. Doktora gittiğimde bıçaklandığımı bunu kimseye söylememesi gerektiğini söyledim. Benim kimseyle gönül ilişkim olmadı. Selma Arı ile normal havadan sudan günlük muhabbetler konuşuyorduk. Selma’dan daha çok 6 yaşındaki oğluyla konuşuyordum."

Mahkeme heyetinin telefonunda yapılan inceleme sırasında internette “Eldeki barut izi kaç günde çıkar” araması yaptığını sorması üzerine Kadir Ilgız, Benim Recep Arı’yı öldürme niyetim yoktu. Geceleri alkollü mekanlardan sarhoş şekilde eve getiriyordum istesem o zaman öldürebilirdim. Defalarca kez evine getirdim sadece ailesi değil köy buna şahittir. Vicdan azabı çektim, cesedin bulunması için jandarmayı bölgeye yönlendirdim” dedi.

Mahkeme heyeti, Kadir Ilgız’ın tutukluluğunun devamına, Selma Arı’nın ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da kayıp olan Recep Arı 5 gün sonunda köylüler tarafından evine 5 kilometre uzaklıktaki ormanda vurulmuş halde bulunmuştu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Arı’nın cebinden 4 bin 500 TL para çıkarken cep telefonunu ise bulunamamıştı. Arı’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılmıştı.

Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı’nın eşi Selma Arı ve arkadaşı Kadir Ilgız’ı gözaltına almıştı.

Kadir Ilgız ile Selma Arı, Jandarma Komutanlığı’ndaKİ sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullanmış ardından da dikkat çeken bir itirafta bulunulmuştu.

"EŞİYLE İLİŞKİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE..."

Selma Arı ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgız, Recep Arı’nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Recep Arı’nın cenazesi ailesine teslim edilirken, helallik alınması için Çataltepe Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilmişti. Ardından Recep Arı’nın cenazesi, Çataltepe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilmişti.





