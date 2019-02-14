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Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 14.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

Müge Anlı'da 18 Ocak'tan beri kayıp olan Gazi Akbıyık aranıyor. Gazi Akbıyık hakkında Kıymet Albayrak şoke eden iddialarda bulundu. Esrarengiz şeklinde kaybolan Akbıyık 18 Ocak'ta evinin arak kapasında çıktı ve bir daha görülmedi.İşte detaylar...

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gazi Akbıyık olayı gündemde... Akbıyık'tan 18 Ocak'tan beri haber alınamıyor.

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Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu.

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Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu. Kıymet Albayrak hep şiddetin olduğunu dile getirdi. Korktuğundan dolayı gidemediğini dile getirdi.

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Müge Anlı, Kıymet Albayrak'a boşandıktan sonra Gazi Akbıyık'ı neden terk etmediğini sorması üzerine Albayrak, "Gittiğin geldiğim için bir daha cesaretim olmadı." diye konuştu.

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Albayrak sözlerinin devamında ise,Gazi Akbıyık'ın kendisine şu sözleri söylediğini aktardı; "Bir daha evden gidersen Yasemin'e yaptığımın aynısını sana yaparım dedi. Yasemen'i çırılçıplak dövüp boğazını iple bağlamıştı."

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı gazi akbıyık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
müge anlı: boşandıktan sonra niye ayrılmadın ? kıymet albayrak: gittiğim geldiğim için! (Bu ne demekse artık! ) ama cevap asıl cevap şu: devletten maaş almak için !
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