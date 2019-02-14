Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gazi Akbıyık olayı gündemde... Akbıyık'tan 18 Ocak'tan beri haber alınamıyor.

Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu.

Gazi Akbıyık hakkında boşandığı eşi Kıymet Albayrak çarpıcı iddialarda bulundu. Kıymet Albayrak hep şiddetin olduğunu dile getirdi. Korktuğundan dolayı gidemediğini dile getirdi.

Müge Anlı, Kıymet Albayrak'a boşandıktan sonra Gazi Akbıyık'ı neden terk etmediğini sorması üzerine Albayrak, "Gittiğin geldiğim için bir daha cesaretim olmadı." diye konuştu.

Albayrak sözlerinin devamında ise,Gazi Akbıyık'ın kendisine şu sözleri söylediğini aktardı; "Bir daha evden gidersen Yasemin'e yaptığımın aynısını sana yaparım dedi. Yasemen'i çırılçıplak dövüp boğazını iple bağlamıştı."

