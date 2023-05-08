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Müge Anlı'da küfürler havada uçuştu: "Kendi öz babam para karşılığı sattı beni"

08.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, 3 yaşındaki torunuyla gelini Raziye Kürkçü'nün bulunmasını isteyen Emine Hanım'a yeni gelişmeyi duyurdu. Raziye Kürkçü, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile canlı yayında yüzleşti. Müge Anlı, yaşanan olay üzerine "4 tane çocuk yapmışsın, neden 1 tanesini alıp gittin?" diye sordu. Eşinden darp nedeniyle ayrıldığını belirten Kürkçü'nün "Kendi öz babam para karşılığı sattı beni" sözleri ekran başındakileri şaşırttı.

Müge Anlı'da küfürler havada uçuştu: "Kendi öz babam para karşılığı sattı beni"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, Kayınvalide Emine Hanım'ın iddiaları sonrası bu kez de Raziye Kürkçü'nün sözleri damga vurdu. 3 yaşındaki torununun "Annem başka erkeklerle konuşuyor. Odaya giriyor bizi de almıyor. Cennet çiçeği gibi şeyler söylüyor" dediğini iddia eden Emine Kürkçü, geliniyle yüzleşti. Müge Anlı diğer çocuklarını bırakıp yalnızca bir evladını alıp kaçmasının sebebini sordu. Raziye Hanım bunun üzerine "Biz şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldık. Darp vardı. Beni komalık ettiler. Nikahımız olmadığı için... 13 yaşında evlendirildim. Kendi öz babam para karşılığı sattı beni oraya. Annesi '2 yıl benim evimde bedava otur, oğluma kızını ver' demiş. Ben 13 yaşındaydım eve geldiğimde parmağıma yüzük takıldı" dedi.

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"GÖRMEDİĞİM ŞİDDET KALMADI"

13 yaşında zorla evlendirildiğini belirten Raziye Hanım, "Bu süre zarfında hep şiddete maruz kaldım" dedi.

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Raziye Hanım'ın gördüğü şiddet nedeniyle evden kaçmasını olağan bulan Müge Anlı, 1 çocuğunu alıp diğerlerini bırakmasına ise anlam veremediğini söyledi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bu konuda Emine Hanım'a hak verdiğini belirtti.

"ÇOCUKLARIM PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Raziye Hanım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben gittiğimden beri çocuklarım okula gitmiyor. Neden biliyor musunuz? Benim çocuklarım öyle bir hal aldılar ki psikolojik tedavi görmeye başladılar. Çocuklar gecenin 2'sinde 3'ünde babanın bağırtısı ve beni darp etmesi nedeniyle kulaklarını tıkıyorlardı. "

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tansiyon bir anda yükseldi. Tarafların hakarete varan söylemleri ekran başındakileri şaşırttı.

NE OLMUŞTU?

Emine Kürkçü gelini Raziye Kürkçü'nün oğlunu alarak başka bir adama kaçtığını iddia etmişti.

MİDE BULANDIRAN İDDİA: "BAŞKA ERKEKLERLE KONUŞUYOR!"

3 yaşındaki torununun annesi için "Başka erkeklerle konuşuyor. Odaya giriyor, bizi almıyor." dediğini öne süren Raziye Hanım gelininin çocuğa şiddet uyguladığını söylemişti.

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ÜZERİNDE SİGARA SÖNDÜRMÜŞ!

3 yaşındaki torununun vücudunda izmarit izi gördüğünü belirten yaşlı kadın, "Raziye, Mehmet diye birinin yanına gitmiş. Onun da çocukları varmış. Onlar da Raziye'ye anne diyormuş" ifadelerini kullandı.

Mehmet Dinç ise "Raziye, Hatay'da annem ve kardeşlerimin yanına sığındı. Benim yanımda değil" diyerek iddialara açıklık getirmişti. Başka bir erkeğe gitmediğini iddia eden Raziye Hanım ise iftiraya uğradığını söylemişti.

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