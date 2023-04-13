Müge Anlı'da mide bulandıran itiraf! Eski gelin foyasını ortaya çıkardı: "Kayınpederim beni başka bir adamla odaya kilitledi"

Müge Anlı programında kayıp Ali Atasever'in babası Sait Bey'i ağırladı. Konuya ilişkin ayrıntıları aktaran Müge Anlı, "Kayıp olarak aradığımız Ali Atasever; babası Sait Bey, görme engelli annesi ve 20 yaşındaki oğluyla beraber Kütahya'daki bir köyde yaşıyordu. geçen yıl Mart ayının son haftasında yaşadığı köyden kaybolmuş." diyerek Sait Bey'e söz verdi. Müge Anlı'nın sorusu üzerine oğlunun engeli olduğunu söyleyen Sait Bey, 18 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını ve kendisinin mahkeme yoluyla vasi olduğunu söyledi.

Oğlunun eşinden 20 sene önce boşandığını belirten Sait Bey, "Beni ever dedi. Ben de buldum. Onu beğenmedi. Söz dinlemedi. Evden çıktı gitti" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN BABA SAİT BEY'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN AÇIKLAMA

"Oğlunla ilgili bize ilk başvuran senin bir köylün oldu. Biz size ulaştık Ali Bey'in kaybıyla ilgili. Siz bize ulaşmadınız. Sizin köyünüzden biri bizi aradı. Köylünüz, 'Ali'nin babası Sait, çok asabidir. Herkes ondan çok korkar. Biz köyde Sait Bey'in oğluna zarar vermiş olabileceğini düşünüyoruz' dedi.

AĞACA BAĞLAYIP SOPAYLA DÖVMÜŞ!

Çünkü siz oğlunuzu ağaca bağlayı dövmüşsünüz bunu görenler olmuş. Sonradan Ali kaybolunca sizin onu öldürdüğünüze dair dedikodular oluşmuş. Bu sebeple biz de size ulaştık."

Kayıp Ali Atasever'in yeğeni Naime'nin "Beni jandarma ifadeye çağırsa ben bildiklerimi anlatırdım. Dedem dayımı ağaca bağlayıp dövüyor. Dayımın kıyafetlerini çıkarıp halıya sararak sopayla dövdü. Bu adam çocukluğundan beri babası tarafından dövüldü" dediğini belirten Müge Anlı, Cemile Hanım'a da değindi.

"KAYINPEDERİM BENİ BAŞKA BİR ADAMLA ODAYA KİLİTLEDİ"

Ali Bey'in eski eşi Cemile Hanım'ın "Kayınpederim bana saldırdı. Hem de başka bir adamla beni odaya kilitledi" diye konuştuğunu söyleyen Müge Anlı, şu ifadeleri kullandı:

"Dilim söylemeye varmıyor ama sizin oğlunuzu ekmek fırınında yaktığınız söyleniyor"

Müge Anlı'nın bu açıklaması sonrası stüdyo buz kesti. Ali Bey'in emekli olduğunu vurgulayan Müge Anlı, Sait Bey'in oğlunun kaybolmasına karşın onu aramadığını ve aylarca maaşını bankadan aldığını söyledi. Sait Bey ise köyde konuşulan iddiaları yalanladı.

