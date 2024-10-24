Müge Anlı'da ortalık yine karıştı! "18 yaşından küçük oğlunuzun istismarına ortak oldunuz" diyerek çıldırdı

20 yaşındaki Betül Tuncer, 11 Eylül'de İzmir'den kayboldu. Onu aramak için annesi Fatma Tuncer, babası Abdullah Tuncer ve ablası Deniz Arslan stüdyoya geldi.

Betül'ün annesi ev babasının gemide çalıştığı, Betül'ün 45 gündür evde yalnız kaldığını ve Betül'ün kaybolmasından 16 yaşındaki erkek arkadaşı ve onun annesinden şüphelendiklerini söyledi. Günler sonra Müge Anlı Betül'ü buldu.

Betül'ün anne babasına tavırları stüdyoda tepki çekerken Müge Anlı da Betül'e suç işlediğini söyledi. Anlı "Sen suç işlediğinin farkında mısın? Liseli daha sen yetişkinsin. Sen nereden buldun o lise öğrencisi çocuğu?" deyince Instagram yanıtını aldı.

Anlı bunun üzerine dayanamayarak "Benim de Instagram'ım var ama orada hiç öyle tanışacak bir şey yok nasıl tanışılıyor?" dedi. Betül ise bir grupta tanıştıklarını söyledi.

DOLAR VE ALTINLARI ALDI MI?

Müge Anlı'nın yayınına lise öğrencisinin annesi geldi. Anlı anneye de sitem ederek "Daha oğlunuz 18 yaşında değil. Siz bu insanların evine neden girdiniz? Sizin evinize bir başkası girse ne hissedersiniz?" dedi.



Zeynep Hanım ise "Kızımızın oğlumuzun baskısı üzerine, sürekli gözetim altında evden çıkamıyorum deyince ben de kendisine gittim. Geç saatte gittim sabah çıktım evden. Haklısınız düşünemedim kötü amaçla da gitmedim" dedi.

Anne Fatma Hanım ise dolarlarının, altınlarının alındığını söyleyerek "Yalan söyleme hırsızsınız siz" diyerek sinirlendi. Betül ise yine annesine kızarak Zeynep'in yanında yer aldı.

MÜGE ANLI ÇOK SİNİRLENDİ

Zeynep Hanım 43 boyunca Betül'ü evinde misafir ettiğini söyleyince "Siz 18 yaşından küçük oğlunuzun istismarına ortak olduğunuzun farkında mısınız?" dedi. Zeynep ise bunu kabul etmedi ve "Ayrı odalarda kalıyorlar" dedi.

Müge Anlı ise "Sizin çocuğunuz 18 yaşından küçük. Ne zamanlarda ayrılar? Sizin çocuğunuz istismara uğruyor siz de buna aracılık ediyorsunuz. Bunu nasıl düşünmüyorsunuz? Bunun kızı erkeği yok çocuk çocuktur. Bu kızı siz nasıl evinize kabul ediyorsunuz?" diyerek sinirlendi.

Zeynep Hanım "Söz dinlemiyorlar" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Müge Anlı ise sinirlerine hakim olamayarak "Ben sokakta yaşayan 3 kişiyi sizin evinize göndereyim o zaman? Herkesi eve kabul ediyorsanız? Bu bir kamu davasıdır. Biz kimle karşı karşıyayız ben anlamıyorum. Soldan soldan geliyorlar" dedi.