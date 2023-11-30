Müge Anlı'da şaşırtan olay! "Macera arayanlar yazmasın" demişti, kayıplara karışan 83 yaşındaki adam aradığı aşkı internette buldu

Müge Anlı, kayboluşunun 22. gününde 83 yaşındaki Abdurrahman Hatipoğlu'na ulaştı. Yaşlı adam, İzmir'de ortaya çıktı. Evlenmek için internette "Herkese merhabalar. 70 yaşındayım. Almanya'dan emekliyim. Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kenarı ve havuzlu güzel bir tatil sitesinde triplex bahçeli evimde yalnız yaşıyorum. Ve bu güzel yerde yalnız yaşamaktan bıktım. Can yoldaşı olacak, aklı başında birini arıyorum. Macera arayanlar yazmasın. Ekonomik durumum gayet iyi. Ciddi olanlar arayabilir ve yaşadığım yeri canlı olarak gösterebilirim. Herkese hayırlı kısmetler." notunu düştüğü bir ilan yayımlayan Hatipoğlu aradığı aşkı buldu. Yaşlı adam, gizlice evlendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini gülümseten olay gündem oldu.

AİLESİNE SAVAŞ AÇTI

Babalarının bu sırrını öğrenen aile bireyleri, şaşkınlıklarını gizleyemezken Abdurrahman Hatipoğlu çok mutlu olduğunu ifade edip ailesine sert çıktı.

SÖYLENTİLERE KULAK ASMADI!

Eşi Songül Hanım hakkında programa dolandırıcılık telefonları gelse de Hatipoğlu söylentilere kulak asmadı.

YAYIN SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Aile arasında yaşanan tartışma nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı.





