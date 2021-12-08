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Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de mutfağa girip börek yaptı

08.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, günler önce Uşak'ta kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için yardım istemiş, eşinin pideciye kaçtığını öğrenince sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı. Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak, mutfağa girip börek yaptı.

Zehra, eşini kesinlikle istemediğini, kendi rahatının yerinde olduğunu, anneannesinin umurunda olmadığını, kimsenin kahrını çekecek durumda olmadığını, zorunda olmadığını ama çocuğunu bir şekilde alacağını dile getirdi. "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" diyen Zehra Kıyak'ın sözlerinin ardından Müge Anlı canlı yayında bulunan eş Serkan Kıyak sinir krizi geçirdi.

"Eşimi buraya getirin, Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum" feryatları ile kendini yerden yere atan Serkan'ın gözyaşları Müge Anlı canlı yayınını izleyen herkesi üzmüştü!

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MUTFAĞA GİRİP BÖREK YAPTI

Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın pideciye kaçtığını öğrenince sinir krizi geçirmişti. Müge Anlı canlı yayınında yeni bir gelişme yaşandı. Eşinden ayrılmaya karar veren Serkan Kıyak, mutfağa girdi. Karısı tarafından terk edilince canlı yayında sinir krizi geçiren Serkan Kıyak, börek yaptı.
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Yaptığı böreği araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya ikram eden Kıyak, hayatında yeni bir başlangıç yapacağını belirtti.

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Müge Anlı
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