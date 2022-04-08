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  4. Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Önce tokat attı sonra bayıldı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Önce tokat attı sonra bayıldı

08.04.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'den bir süredir haber alamıyordu. Genç kızın anne ve babası stüdyoya gelerek gözyaşı döktü ve yardım istedi. Program sonrası evli ve 3 çocuk babası adama kaçtığı öğrenilen Sibel Kızılarslan Müge Anlı stüdyosunda anne ve babasına kavuştu. Kızlarını evine dönmesi için ikna etmeye çalışan baba Ersin Kızılarslan kendine hakim olamayıp kızını tokatladı ve bayıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.

BABANIN TOKADI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Günler sonra kızları Sibel Kızılaraslan'a canlı yayında kavuşan anne baba, "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdal'ı sevdiğini ifade etti. Ailesinin yalvarışlarına aldırış etmeye Sibel' babası Ersin Kızılarslan tokat attı. Acılı baba attığı tokadın ardından bayıldı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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