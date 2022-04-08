Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Önce tokat attı sonra bayıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Kızılarslan ailesi 20 yaşındaki kızları Sibel'in evli ve 3 çocuk babası Serdar Gezgin tarafından kaçırıldığını iddia etti. Daha önce Serdal Gezgin isimli komşularının taciz ve tehditleri nedeniyle şikayette bulunduklarını ifade eden aile, liseden beri kızlarının peşini bırakmadığını ileri sürdü.

BABANIN TOKADI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Günler sonra kızları Sibel Kızılaraslan'a canlı yayında kavuşan anne baba, "Aklını başına al, ne olursa olsun kabulümüzsün" derken Sibel gözyaşları içinde Serdal'ı sevdiğini ifade etti. Ailesinin yalvarışlarına aldırış etmeye Sibel' babası Ersin Kızılarslan tokat attı. Acılı baba attığı tokadın ardından bayıldı.

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