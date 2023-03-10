Müge Anlı'dan merak edilen soruya yanıt! Cinsel organını çıkartıp taciz etmişti! Sapık Sinan öldü mü?

Müge Anlı, programda günlerce ele alınan Sinan Sardoğan konusuna ilişkin konuştu. Arife Gökçe isimli 64 yaşındaki kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan başka bir suçtan tutuklanınca Tokat'ın Almus ilçesindeki köy halkı rahat etti. Sinan Sardoğan'ın hapse kapatıldıktan sonra öldüğü yönündeki iddialara açıklık getiren Müge Anlı, sosyal medyadaki paylaşımları anımsatıp son noktayı koydu.

SAPIK SİNAN ÖLDÜ MÜ? MÜGE ANLI MERAK EDİLEN SORUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SİNAN SARDOĞAN HÂLÂ YAŞIYOR"

"Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hâlâ cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hâlâ yaşıyor."

NE OLMUŞTU?

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe (64), 17 Aralık 2022 tarihinde kayıplara karışmıştı.

Eşi Fikri Gökçe’nin eve geldiğinde karısını bulamaması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yapılmıştı.

Herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, çalışmalarına bu yönde ağırlık vermişti.

Arife Gökçe'ye mesaj atarak rahatsız eden şüpheli Sinan Sardoğan, çelişkili ifadeleri sonucu gözaltına alınmıştı.

Bir süre sonra serbest bırakılan Sinan Sardoğan'ın çok sayıda kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul’da 2018 yılında küçük yaşta bir çocuğa istismar nedeniyle gözaltına alınan Sinan Sardoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Son olarak, Sinan Sardoğan'ın cezaevinde öldüğü iddia edilmişti. İddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

