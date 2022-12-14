MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

14.12.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1994 ve 1998 yılları arasında Sıcağı Sıcağı programını sunan Cem Kurtoğlu, emniyet güçlerinin yardımıyla, Türkiye'de işlenen birçok dehşet verici suç öyküsünü açığa çıkarmıştı. Sıcağı Sıcağı'nın ünlü sunucusu Cem Kurtoğlu, son haliyle dikkat çekti.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

254 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Sıcağı Sıcağına programı, kan donduran hikayelerle akıllara kazındı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde suç anına dair canlandırmalar yapan programı, farklı aralıklarla Cem Kurtoğlu ve Haluk Bilginer sundu. Şimdilerde 63 yaşında olan Cem Kurtoğlu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Sıcağı Sıcağı'na programını 4 yıl boyunca sunan Cem Kurtoğlu, 160. bölümde anlattığı vahşetle tüyleri diken diken etmişti.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Manisa'da yaşanan korkunç hikayede 15 yaşında bir kız çocuğu, önce tecavüze uğramış, sonra hunharca öldürülmüştü. Gözü dönmüş câni, 15 yaşındaki çocuğun bedenini bıçakla parçaladıktan sonra, bir lokantada haşlayarak müşterilere yedirmişti. 'Tüm bunlar adeta bir korku filminin senaryosunu andırsa da, ne yazık ki gerçek' diyen Cem Kurtoğlu'nun ekibi, vahşetin yaşandığı köye gitti.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Duydukları karşısında kanı donan köy halkı, ''Gerçekten elimiz ayağımız titriyor, eti polislere falan yedirmiş. Böyle bir olay Türkiye'de yaşanmamıştır, belki de dünyada yaşanmamıştır'' diyerek isyan etmişti.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Çeşitli canlandırmalarla olay anını izleyiciye aktaran programda, birçok suç hikayesi işlendi.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

İŞTE ÜNLÜ SUNUCUNUN SON HALİ

1998 yılına kadar Sıcağı Sıcağına programını sunan Cem Kurtoğlu, sonradan asıl mesleği olan oyunculuğa geri döndü.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Arka Sokaklar, Yaprak Dökümü, Galip Derviş, Gönül Dağı gibi pek çok köklü projede boy gösteren yıldız, sanat hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Şimdilerde O Kız dizisinde Arkın karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

İki çocuk babası oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Cem Kurtoğlu, bir süre Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalışmıştı.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Çeşitli projelerde seslendirmeler yapan ünlü oyuncu; Sıcağı Sıcağına dışında Haberciler, Yakamoz ve Geride Kalanlar gibi programları da sunmuştu.

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur Aşkın Gücü kızların kavgası olay oldu! 'Cahil değilim' diye savundu ama... Kısmetse Olur Aşkın Gücü kızların kavgası olay oldu! 'Cahil değilim' diye savundu ama...
Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!Ünlü sunucu simit ve kahveye ödediği ücrete isyan etti!
Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu! "Yaptığım için utanç duydum"
Anahtar Kelimeler:
Cem Kurtoğlu Haluk Bilginer Müge Anlı serap ezgü sıcağı sıcağına ünlü oyuncu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Bir il maskesiz dışarı çıkamıyor! Koronavirüsten değil

Sosyal medya fenomeni dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun: Lüks hayat, yurt dışı tatilleri...

Sosyal medya fenomeni dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun: Lüks hayat, yurt dışı tatilleri...

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

O sözlerin ardından sunucu araya girdi: Bir dava daha açılır bunun üzerine

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.