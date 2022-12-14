Müge Anlı'dan önce o vardı! Dehşet veren suç hikayelerini ifşa eden Cem Kurtoğlu yıllar sonra ortaya çıktı

254 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Sıcağı Sıcağına programı, kan donduran hikayelerle akıllara kazındı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde suç anına dair canlandırmalar yapan programı, farklı aralıklarla Cem Kurtoğlu ve Haluk Bilginer sundu. Şimdilerde 63 yaşında olan Cem Kurtoğlu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Sıcağı Sıcağı'na programını 4 yıl boyunca sunan Cem Kurtoğlu, 160. bölümde anlattığı vahşetle tüyleri diken diken etmişti.

Manisa'da yaşanan korkunç hikayede 15 yaşında bir kız çocuğu, önce tecavüze uğramış, sonra hunharca öldürülmüştü. Gözü dönmüş câni, 15 yaşındaki çocuğun bedenini bıçakla parçaladıktan sonra, bir lokantada haşlayarak müşterilere yedirmişti. 'Tüm bunlar adeta bir korku filminin senaryosunu andırsa da, ne yazık ki gerçek' diyen Cem Kurtoğlu'nun ekibi, vahşetin yaşandığı köye gitti.

Duydukları karşısında kanı donan köy halkı, ''Gerçekten elimiz ayağımız titriyor, eti polislere falan yedirmiş. Böyle bir olay Türkiye'de yaşanmamıştır, belki de dünyada yaşanmamıştır'' diyerek isyan etmişti.

Çeşitli canlandırmalarla olay anını izleyiciye aktaran programda, birçok suç hikayesi işlendi.

İŞTE ÜNLÜ SUNUCUNUN SON HALİ

1998 yılına kadar Sıcağı Sıcağına programını sunan Cem Kurtoğlu, sonradan asıl mesleği olan oyunculuğa geri döndü.

Arka Sokaklar, Yaprak Dökümü, Galip Derviş, Gönül Dağı gibi pek çok köklü projede boy gösteren yıldız, sanat hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Şimdilerde O Kız dizisinde Arkın karakterini canlandıran Cem Kurtoğlu, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.

İki çocuk babası oyuncu, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitiren Cem Kurtoğlu, bir süre Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalışmıştı.

Çeşitli projelerde seslendirmeler yapan ünlü oyuncu; Sıcağı Sıcağına dışında Haberciler, Yakamoz ve Geride Kalanlar gibi programları da sunmuştu.



