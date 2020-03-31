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Müge Anlı'dan sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözlerine açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, dün ekrana gelen bölümde, doktorlarla ilgili söyledikleri nedeniyle başta sağlık çalışanları tarafından tepki çekti.

Müge Anlı, migren iğnesi yaptırmak için hastaneye gittiğini, ancak salgın nedeniyle hastaneye girmek istemediğini ve arabasında iğne olmak istediğini söyleyerek, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" dedi. Anlı'nın bu sözleri tepki çekti.

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Tepkiler üzerine a Haber yayınına bağlanan Müge Anlı şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.

'BU İĞNENİN ÖLÜM RİSKİ OLDUĞU İÇİN...'

Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.

Hastanede görevli doktor bey beni kabul edemeyeceklerini, baş ağrım olduğu için evde iğne olmam gerektiğini söyledi. Ben anlattım, 'yıllardır size geliyorum içeri alamıyorsanız bari arabada iğne olayım bir şey olursa hastaneye alırsınız' dedim.

'HEDEF GÖSTERMEK DEĞİLDİ'

Benim bu yaşadığımı anlatmamın sebebi hedef göstermek değildi. İsim bile vermedim. Ama vatandaşlarımızın benzer sıkıntılar çekebileceğini düşünerek bu olaydan söz ettim. Çok daha kritik durumlarda hasta kabul etmemesi telafisi mümkün olmayan durumlara yol açabilir.

İzleyicilerim yayın sırasında ve sonrasında aynı durumu yaşadıklarından dolayı yüzlerce mesaj gönderdiler. Ben durum tespiti yapmak isterken aldığım bu kötü yorumlardan dolayı üzgünüm.

Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
müge anlı, atv, sağlıkçı, hedef,

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
midem bulnyr bu utnmzdan van depreminde söyledikleri hala aklimizda
Kabahat; bunu izleyerek raiting yükselten cahil seyirci kitlesinde..
müge hanım keşke terim beyin yattığı hastaneye gitseydiniz. bu kadar sorun olmazdı.
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