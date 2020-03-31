Müge Anlı'dan sağlıkçılar hakkında tepki çeken sözlerine açıklama!

Müge Anlı, migren iğnesi yaptırmak için hastaneye gittiğini, ancak salgın nedeniyle hastaneye girmek istemediğini ve arabasında iğne olmak istediğini söyleyerek, "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" dedi. Anlı'nın bu sözleri tepki çekti.

Tepkiler üzerine a Haber yayınına bağlanan Müge Anlı şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımıza iyi dileklerimi iletmek isterim. Bu büyük salgın ortamında canları pahasına görev yaptıklarını görüyor ve onlara herkes gibi minnet duyuyorum. Geçtiğimiz programlarımda onlar için dileklerimi izleyicilerimiz biliyor. Allah'tan onlara güç kuvvet vermesini diledik. Her dönem sağlık çalışanlarına şiddete karşı çıktım. Programlarımda bu olaylara karşısında verdiğim mesajların hepsi arşivlerde. Yıllardır da 2 tıp uzmanıyla çalışıyorum.

'BU İĞNENİN ÖLÜM RİSKİ OLDUĞU İÇİN...'

Bugünkü yayında, dün özel bir hastaneye gitmek istediğimi ve başım ağrıdığı için muhtemel koronalı olarak görüldüğüm için hastaneye kabul edilmediğimden bahsettim. 4 gün boyunca çok şiddetli bir baş ağrısı çektikten sonra gerçekten dayanılmaz bir hal aldı. En son iğne yaptırmak istedim. Bu tür iğnelere karşı önceden alerjik reaksiyonum geliştiği için hem de bu iğnenin ölüm riski olduğu için tam teşekküllü bir hastanede yaptırmam gerektiriyor.