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Müge Anlı deliye döndü 'Sen utanmadan nasıl geldin terbiyesiz adam, ahlaksız' Kayıp kızları aramak için başvurmuşlardı! İğrenç gerçek ortaya çıktı 'Görüntülerin elimde'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
31.05.2024 11:45
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, tüm Türkiye'nin kanını donduran iğrenç bir olay ortaya çıktı. Kayıp kızları aramak için programa başvuran şahsın kızları yıllardır istismar ettiği öğrenildi. Şahısla konuşan Müge Anlı adeta deliye dönerken "Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyoma aramaya geldin terbiyesiz adam, ahlaksız" diyerek çıkıştı. Kızlardan biri ise "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam" dedi. İşte tüm stüdyonun buz kestiği olayın ayrıntıları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hem dehşete düşüren hem de mide bulandıran bir olay ortaya çıktı. Kayıp kızları aramak için Müge Anlı'ya başvuran adamın kızları istismar ettiği öğrenilirken Anlı "Bütün görüntülerin elimde" dedi. Kızlardan biri ise "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam" şeklinde konuştu. İşte tüm stüdyoyu şoke eden olayın detayları...

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Bahar ve Figen'in stüdyoya geldiği yayında Müge Anlı, Selahattin'e bağlandı. Müge Anlı ilk olarak "Gözünüz aydın. Kızlar bulundu" derken Selahattin de "Teşekkür ederiz. Biliyorum" dedi. Bunun üzerine stüdyodan alkışlar gelirken Müge Anlı "Dur hiç alkışlamayın" dedi.

"SEN BİR DE UTANMADAN NASIL BU KIZLARI BENİM STÜDYOMA ARAMAYA GELDİN"

Devamında Anlı "Gözünüz aydın Selahattin Bey. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı yanılttı mı, ne oldu? Sen bir de utanmadan nasıl bu kızları benim stüdyoma aramaya geldin terbiyesiz adam? Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde. Sen bu kızları bir de buraya nasıl aramaya geldin, ahlaksız. Nasıl aramaya geldin? Sen benim stüdyoma gelip bu kızları nasıl aramaya geldin? Hangi akla hizmet? Sen bunu savcıya söyleyeceksin, hakime söyleyeceksin. Sen nasıl bu kızları hem bu kadar istismar edip hem nasıl bu stüdyoya gelip ararsın ya?" dedi.

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"BÜTÜN VİDEOLARIN ELİMDE"

Selahattin "Ben kimseye öyle bir şey yapmadım" derken Anlı "Gözüme mi inanacağım sana mı inanacağım. Elimde bütün videoların elimde." şeklinde konuştu. Bunun üzerine Selahattin "Ben çıkacağım, dayanamayacağım" deyince Anlı "Niye çıkacaksın gayet de güzel otur orada. Hala yapmadım deme gözüme mi inanacağım sana mı inanacağım. Elimde elimde bütün görüntülerin elimde" dedi.

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Bunun üzerine Selahattin "Ha videolar var ama videolar gerçek mi onu bilsin. Ben neredeyim beni uyutup da yaptıklarına mı söyleyeceğim." deyince Anlı "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum. Sen televizyonun düğmesini açmasını bilmezken ben televizyon programı yapıyordum beyefendi ben nesi montajdır neyi kurgudur kusura bakma anlayabilirim." ifadelerini kullandı.

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"BAK BAKALIM BİR KERE BENİM KILIM KIPIRDIYOR MU?"

Selahattin ise "Ha montaj değil onlar. Hepsi gerçek. Ama bak bakalım bir kere benim kılım kıpırdıyor mu? Beni uyutarak istediklerini yaptılar bana" dedi. Bunun üzerine Müge Anlı da Figen de "Gayet de kıpırdıyor" dedi.

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"14 YAŞIMIZDAN BERİ TECAVÜZ EDİYOR"

Bunların üzerine Figen "14 yaşımızdan beri bize tecavüz ediyor bu adam. İkimize de aynı şekilde. Müge Abla artık sen bizi kurtarırsın bunun zulmünden. Bize satırla saldırıyordu. Sürekli bizi dövüyordu" şeklinde konuştu. Anlı ise "Hiç merak etmeyin" diye yanıt verdi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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