Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uygunsuz görüntüleri çıkan Nazife Demirel'den itiraf geldi

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm nedeni araştırılıyor. 45 yaşındaki Tuncay beyin eşi Nazife Demirel ve yasak aşkı Yasin bey tarafından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia edildi. Nazife Demirel'in Müge Anlı dahil bir çok kişinin gördüğü uygunsuz görüntüleri de iddiaları güçlendirdi. İddiaların odağındaki Nazife ise yasak aşkı ve ölen eşi hakkında herkesi şoke eden itiraflar yaptı. Afyonkarahisar'da 23 Ağustos günü Tuncay Demirel'in şüpheli ölümünden ailesi gelinleri Nazife Demirel'i sorumlu tuttu. Tuncay beyin ailesi gelinlerinin müstehcen görüntülerinin çıktığını, oğullarına her gece uyku hapıyla uyutulduğunu ve gelinlerinin gece kulübüne gittiğin iddia etti. EŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜ 3 çocuk babası Tuncay Demirel'in Nazife Demirel ile 20 yıllık süren bir evliği vardı. İş gereği sık sık şehir dışına giden Tuncay bey yine şehir dışına çıktığı bir gün internete baktığında eşi Nazife Demirel'in bir eğlence mekanındaki görüntüsüne şahit oldu. Bu görüntüleri görür görmez Afyonkarahisar'a geri döndü Tuncay bey. Eşi Nazife hanıma görüntüleri soran Tuncay bey eşinde"Yasin isminde biri beni zorla çalıştırdı" cevabını aldı.

23 Ağustos günü Tuncay Demirel 3 çocuğu ile aracına binip Afyon merkezdeki pazara ekmek satmak için gitti. Daha sonra ise pazarda arabanın içinde eşi Nazife hanım ve yasak aşkı Yasin beyi gördü. Nazife hanım ve Yasin bey hızla oradan uzaklaşmaya çalışırken Tuncay bey arabanın üzerine atladı. Tuncay bey arabanın üzerindeyken başka bir aracın vurmasıyla yola savrulup düştü. Bu düşme sonucunda Tuncay Demirel hayatını kaybetti. PLANLI CİNAYET İDDİASI Tuncay beyin ağabeyi Nurettin Demirel ve diğer aile bireyleri bu olayın kaza değil planlı bir cinayet olduğunu iddia etti. Bu olaydan sonra ayrı ayrı ifadeleri alınan Nazife Demirel ve Yasin beyin ifadeleri alındığında her ikisininde arabayı kendileri kullandığını söyledi. İfadelerinin farklı olması da iki şahsın çelişkilerini ortaya çıkardı ve dikkatleri üzerlerine çevrilmesine neden oldu. Müge Anlı canlı yayında Nazife hanımın çok uygunsuz görüntülerinin kendi telefonuna geldiğini canlı yayında söyledi. Anlı "Tamam eşinizden de memnun olmayabilirsiniz başımla beraber ama niye o zaman sen bu adamdan ayrılmıyorsun da gidiyorsun Yasin ile görüntülerini paylaşıyorsun?" sorusunu yöneterek Nazife hanıma konuşması için çağrı yaptı.