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  4. Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi

28.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, 6 ay kadar bir sürenin ardından bulunmuştu. Akalın ise o anların yayınlanmasını görünce Anlı ve ekibine sert çıkmıştı. Müge Anlı şarkıcının sözlerinin altında kalmadı ve canlı yayında Demet Akalın'a yanıt verdi.

Müge Anlı kendisine kızan Demet Akalın'a canlı yayında yanıt verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir iki kardeş aranıyordu. Kardeşlerden aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı ve bu haber herkesi kahretti. 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ise ihbar sonrasında bulundu. Canlı yayında minik Naime'yi almaya giden ekibin görüntüsü programa da yansıyınca Demet Akalın Anlı'ya sitem etti.

Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Müge Anlı ve dikkat çeken bir ekibine tepki gösterdi. 1,5 yaşındaki çocuğu evden alındığı anları yayınlayan şarkıcı, ''Bunu yayın yapıyorsunuz abi böyle bir şey olabilir mi ya! O çocuk öyle mi alınır ya! Delireceğim yemin ederim gitsin anası alsın o zaman ya! Bırakırken aklı neredeydi? Vallahi delireceğim ya ağlata ağlata çocuğu erkek adamın eline verdiler" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'daki o görüntüler Demet Akalın'ı çileden çıkardı! &quot;Delireceğim&quot;Müge Anlı'daki o görüntüler Demet Akalın'ı çileden çıkardı! "Delireceğim"

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA HEMEN YANIT VERDİ

Demet Akalın'a Müge Anlı bugünkü yayında yanıt verdi. Anlı açıklamasında "O çocuk öyle mi alınır? Alınmak zorundaydı. Bebek orada alınmaz yukarı çıkarken kadının ayağı kayar düşer bebeğe bir şey olur, oradaki polise derler ki 'sen niye almadın çocuğu?' Öyle bazı şeyler de ben ağlayacağıma o ağlasın derler..." dedi.


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