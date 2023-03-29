Müge Anlı küplere bindi! Kendini fabrikatör olarak tanıtan TikTokçu dolandırıcı çıktı: "Siz jigolo musunuz?"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ilginç bir olaya daha sahne oldu. TikTok'ta kendisini fabrikatör olarak tanıtan bir adam tarafından dolandırıldığını söyleyen Hülya Hanım'ı ağırlayan Müge Anlı, "Tanıştığı ilk gün adam 2 bin lira istemiş, Hülya Hanım da vermiş. Onun ardından da kredileri çekmiş. Sonra tabii harç bitti, yapı paydos" dedi. Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Hülya Hanım, "Benim 10 yaşında bir çocuğum var. Kredi çektim. Ben krediyi mi ödeyeyim, ev kirasını mı? Paramı geri istiyorum" dedi. Adamın evli olduğunu ve dolandırıldığını öğrendiğinde yaşadığı zor süreci anlatan Hülya Hanım, "24 saatte 1 öğün yemek yiyorum. O da iş yerinde verilen yemek. Oğlum, evde kuru ekmek yiyor." diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

STÜDYO BİR ANDA KARIŞTI

İddiaların odağındaki isim bir süre sonra canlı yayına bağlandı.

Dolandırıcı şahıs, Hülya Hanım'ın hangi amaçla para verdiğini anlatmadığını söyledi. Bunun üzerine Müge Anlı, "Sen anlat hangi amaçla para verdi?" diye sorunca olanlar oldu. Stüdyo bir anda gerildi.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen adam şu ifadeleri kullandı:

"Buluştuğumuzda bana 'Benim hayatımda ol, senin için ne istersen yapmaya hazırım'

MÜGE ANLI SONUNDA PATLADI: "SİZ JİGOLO MUSUNUZ?"

Müge Anlı bu sözler üzerine dikkat çeken bir soru yöneltti:

"Pardon! Siz kendinizi meslek olarak nasıl tanıtıyorsunuz, hangi meslek grubu içerisindesiniz beyefendi?"

"BUNUN KARŞILIĞINDA PARA ALDIĞINI SÖYLÜYORSAN..."

Adamın tekstil sektöründe çalıştığını söylemesinin ardından Müge Anlı dayanamayarak çıkıştı:

"SENİN GECELİĞİN 60 BİN LİRA MI?"

"Bu anlattığınızın tekstilcilik ile ilgisi yok. Siz jigolo musunuz? Beyfendi bu anlattığınız o. Jigololuk yapıyorsunuz tamam yani. Siz bu işi mi yapıyorsunuz? Anlattığınız o. Bunun karşılığında para aldığını söylüyorsan 'Ben bu işi yapıyorum' diyorsun. Vergini ödüyor musun diye de sorarım ben sana yani. Nereye, ne vergisi ödüyorsun sen? Yani, senin geceliği 60 bin lira mı?"

SİNİRLER İYİCE GERİLDİ

Dolandırıcı olduğu söylenen adamın jigolo olmadığını söylemesinin ardından kendini savunmaya devam etmesi sebebiyle sinirler iyice gerildi. Müge Anlı, Hülya Hanım'a en kısa sürede borcunu ödemesini söyledi.

