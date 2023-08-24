Müge Anlı ne zaman başlayacak, hangi tarihte, yeni sezon ne zaman? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi için geri sayım başladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 15 sezondur ekranlara gelen programın yeni sezonda da izleyiciler tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor. Birçok kişi internette "Müge Anlı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başlayacağı tarih...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anı ile Tatlı Sert programı 23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaptı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Programın yeni sezonuna dair açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ağustos Pazartesi günü ATV'de canlı olarak ekrana gelecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaptığı her yayınla çok konuşulan gündem oluşturan Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

