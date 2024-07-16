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  4. Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan ameliyat oldu! Hastane odasındaki görüntüsü ortaya çıktı

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan ameliyat oldu! Hastane odasındaki görüntüsü ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.07.2024 16:23
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı Rahmi Özkan ameliyat oldu. Özkan'ın hastane odasındaki görüntüsü sevenlerini üzdü. Ünlü avukata 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan ameliyat oldu! Hastane odasındaki görüntüsü ortaya çıktı

MYNET- Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan ünlü avukat Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı. DurakMedya'da yer alan habere göre, Rahmi Özkan rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyat oldu.

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YORUM YAĞDI

Hastane odasından son görüntüsü ortaya çıkan Rahmi Özkan'a 'geçmiş olsun', 'Allah şifa versin' yorumları yağdı.

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Hasta yatağında kendisine hediye gönderen yeğenine seslenen Rahmi Özkan "Kelle merhaba kelle. Gözlerinden öpüyorum. Senin gibi bir yeğenime sahip olduğum için iftihar ediyorum. Allah seni de evlatlarına bağışlasın evlatlarının başından eksik etmesin. Her zamanki gibi gerçek delikanlıca yeğenliğini gösterdin. Gözlerinden öpüyorum. Bu hediyen içinde teşekkür ediyorum " ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı Rahmi Özkan
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