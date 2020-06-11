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Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 16:04 | Son Güncelleme

Şimdilerde sunduğu sabah kuşağı programıyla milyonları ekrana kilitleyen ünlü sunucu Müge Anlı gençlik fotoğrafıyla herkesi şaşırttı. Anlı'nın gençlik fotoğrafını görenler "Güzelliğini korumayı başarmış" yorumlarını yaptı.

Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Beğeni yağdı

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programın sunucusu Müge Anlı'nın hakkında neredeyse her detay merak ediliyor.

Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak konusu olan Anlı'nın şimdiye kadar hiç görmediğiniz fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Müge Anlı’nın (46) üniversiteden mezun olurken çekilmiş kareleri ortaya çıktı.

MÜGE ANLI (1) SON

1994 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı'nın mezuniyet töreni esnasında çekilmiş karelerine Snob Magazin ulaştı.

müge ek son

Müge Anlı, diplomasını almadan önce kürsüde teşekkür konuşması yaptığı anlar ve diplomasını aldığı anlar beğeni topladı.

MÜGE ANLI (2) SON

Anlı'nın bugünkü haliyle gençliğini kıyaslayanlar "yıllara meydan okudu" yorumunu yaptı.

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