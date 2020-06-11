Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Beğeni yağdı

ATV ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programın sunucusu Müge Anlı'nın hakkında neredeyse her detay merak ediliyor.

Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak konusu olan Anlı'nın şimdiye kadar hiç görmediğiniz fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Müge Anlı’nın (46) üniversiteden mezun olurken çekilmiş kareleri ortaya çıktı.

1994 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı'nın mezuniyet töreni esnasında çekilmiş karelerine Snob Magazin ulaştı.

Müge Anlı, diplomasını almadan önce kürsüde teşekkür konuşması yaptığı anlar ve diplomasını aldığı anlar beğeni topladı.

Anlı'nın bugünkü haliyle gençliğini kıyaslayanlar "yıllara meydan okudu" yorumunu yaptı.

