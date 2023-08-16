Müge Anlı'nın rakibiydi! Serap Paköz'ün programı apar topar yayından kaldırıldı

Gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip olan, ünlü sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken programın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezon akıbeti henüz bilinmiyor. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın farklı bir kanala geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.

