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  4. Müge Anlı'nın rakibiydi! Serap Paköz'ün programı apar topar yayından kaldırıldı

Müge Anlı'nın rakibiydi! Serap Paköz'ün programı apar topar yayından kaldırıldı

16.08.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı Star TV'nin gündüz kuşağında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" programının yayından kaldırıldığı ortaya çıktı. Daha önce TV8'den Star TV'ye transfer olan programın yeni sezon akıbeti ise merak konusu oldu.

Gündüz kuşağında Müge Anlı'ya rakip olan, ünlü sunucu Serap Paköz'ün sunumuyla Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan "Gerçeğin Peşinde" programı nedeni bilinmeyen bir şekilde yayından kaldırıldı.

Bloom Medya imzalı programda faili meçhul dosyaların karanlık yüzleri aydınlatılmaya çalışılıyor ve kayıplar bulunuyordu. 23 Haziran'da sezon finali yapan programın yeni bölümleri büyük bir heyecanla beklenirken programın yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.

Serap Paköz 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Avukat ve Adli Tıp Uzmanı görüşlerinin de yer aldığı programın yeni sezon akıbeti henüz bilinmiyor. Daha önce TV8'den Star TV'ye geçen programın farklı bir kanala geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.

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