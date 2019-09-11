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Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yayın günü değişti!

DİZİ HABERLERİ  | 11.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana yarışma programının yayın günü değişti. Programın sunucusu Müge Anlı, haberi Tatlı Sert programında sevenlerine duyurdu.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yayın günü değişti!

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana ilk yayınlandığı andan itibaren oldukça yoğun ilgi gördü. Sevilen yarışmanın dizi sezonunun başlamasıyla yayın günü değişti. Müge Anlı, programdaki değişikliği sunduğu Tatlı Sert programında duyurdu.

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Her bölümüyle reyting rekorları kıran, hem seyircide hem de yarışmacılarda büyük heyecan uyandıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışma programı artık Cumartesi saat 20.00 da izleyicisiyle buluşacak.

Program, sezon finali yapan Bir Zamanlar Çukurova'nın yayın saatinde ekranlara geliyordu.

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