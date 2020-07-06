Müge Anlı ortaya çıkardı! 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış!

Denizli’de 2013 yılında kaybolan tabelacı Levent Karaduman’ın (39) ailesi, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Müge Anlı programı ekibinden yardım talebinde bulundu.

Telefonu son kez 4 Nisan 2013'te sinyal veren Levent Karaduman'ın kaybı ile ilgili suçlanan teyze çocuğu Ali Osman S., Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün sabah 06.30 sıralarında Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvvetli cinayet şüphesiyle, 3 ayrı yere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ali Osman S., hastanede sağlık raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Programa katılan Levent Karaduman’ın annesi ve kız kardeşi, gelen haberi canlı yayında Müge Anlı’dan öğrendi. Anne aldığı haber karşısında dua ederek gözyaşına boğuldu. Müge Anlı’ya teşekkür eden anne Mesude Karaduman, “Rabbime şükürler olsun, Rabbim sesimi duydu, siz ve ekipler vesile oldu. Size ve Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ederim” dedi.