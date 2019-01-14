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Müge Anlı, Palu ailesinin itirafını açıkladı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
HABER  | 14.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Müge Anlı bugün canlı yayında Palu ailesi ile ilgili önemli bir gelişmeyi aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarının ihbar kabul edilmesi üzerine Palu Ailesinde 6 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Palu Ailesi ile ilgili detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gündeme geldi.

Palu ailesi Meryem'in öldüğünü kabul etti mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında gerçekleştirilen yayınlar ihbar kabul edildi ve 5 yıl önce kapanan soruşturma dosyası yeniden açıldı.
Meryem ve Melike Tahnal cinayetinde Palu Ailesinden 6 kişi tutuklandı!
Müge Anlı bugün programda Palu Ailesinin Meryem ve Melike Tahnal'ın öldüklerini itiraf ettiklerini açıkladı.
Palu ailesinde İsa'nın gülmesi ise büyük dikkat çekti.
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