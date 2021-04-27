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  4. Müge Anlı Reşit Baş bulundu mu? Müge Anlı'ya katılan Şükran Çelik kimdir?

Müge Anlı Reşit Baş bulundu mu? Müge Anlı'ya katılan Şükran Çelik kimdir?

27.04.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine izleyenleri şaşırtan bir olay gündeme geldi. Şükran Çelik, 2 çocuğunun babası Reşit Baş'ın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Şükran Çelik'in ifadeleri büyük tepki çekerken, nikahlı eşi Hatun Baş ise eşinin yerini bildiğini söyledi. Peki Müge Anlı Reşit Baş bulundu mu? Şükran Çelik kimdir? İşte yanıtı...

Müge Anlı Reşit Baş bulundu mu? Müge Anlı'ya katılan Şükran Çelik kimdir?

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Şükran Çelik, 2 çocuğunun babası Reşit Baş'ın bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Evlilik dışı birliktelik yaşadığı Reşit Baş'ı arayan Şükran Çelik'in ifadeleri büyük tepki çekti. Peki Müge Anlı Reşit Baş bulundu mu?

MÜGE ANLI REŞİT BAŞ BULUNDU MU? ŞÜKRAN ÇELİK KİMDİR?

Şükran Çelik, evlilik dışı ilişki yaşadığı iki çocuğunun babası 44 yaşındaki Reşit Baş’ı arıyor. Çelik, resmi nikahlı eşi ve oğlundan şüphe duyduğunu anlattı. İddiaların odağındaki bir diğer isim Hatun Baş, canlı yayına bağlandı. 20 senedir eşiyle mutlu olduğunu ifade eden Baş’ın nerede olduğunu bildiğini söyledi. Müge Anlı da Reşit Başın kaybından şüphe duyduğunu belirtti. Şükran Çelik'in "Reşit Baş'ın önce çocuğunu benim diyerek kabul etmediğini" söylemesi üzerine Müge Anlı, "hayatını mahvettiğinin farkında değilsin." sözleriyle olaya tepki gösterdi.

Şükran Çelik 17 yaşındayken Reşit Baş ile tanışıp çocuk sahibi olduğunu anlattı. Çiftin ayrılmasının ardından Şükran Çelik bir evlilik yaptı. Fakat bu evlilik uzun sürmedi. Şu an 34 yaşında olan Şükran Çelik, 10 sene ardından Reşit Baş ile tekrardan bir araya geldi. Çiftin bir araya geldiği Reşit Baş'ın ailesi tarafından da fark edildi. Reşit Baş ile ilgili henüz yeni bir gelişme yaşanmazken, son gelişmeler ilgiyle takip ediliyor.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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