Müge Anlı sonunda fena patladı! "Biraz edep" deyip verdi veriştirdi: "Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli"

Müge Anlı, TikTok'tan tanışan İsmail ve Eda'nın durumunu bugün de ele aldı. Düğünleri yapılan fakat resmi nikahları bulunmayan çiftin ayrılması ekran başındakileri şaşırttı. Daha önce canlı yayın sırasında kayınvalidesini annesinden daha fazla sevdiğini belirten Eda'nın, 13 ay boyunca birlikte yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı almasını değerlendiren Müge Anlı dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"BU TOPLUMU NEREYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Müge Anlı, TikTok'tan tanıştığı İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı attığını anımsatıp "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" dedi.

MÜGE ANLI, RAHMİ ÖZKAN'IN DA BENZER MESAJLAR ALDIĞINI AÇIKLADI

Rahmi Özkan'a da benzer mesajlar geldiğini söyleyen Müge Anlı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"BU ADAM 50 YILLIK EVLİ BİRAZ EDEP"

Rahmi Özkan'ın evli olduğunu belirten Müge Anlı sonunda dayanamayıp patladı:

"Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep!"

