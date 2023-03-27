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  4. Müge Anlı sonunda fena patladı! "Biraz edep" deyip verdi veriştirdi: "Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli"

Müge Anlı sonunda fena patladı! "Biraz edep" deyip verdi veriştirdi: "Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli"

27.03.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı, TikTok uygulamasından tanıştığı İsmail ile mesajlaşan ve çok aşık olduğunu söyleyip o dönem ailesini bile bırakan Eda'ya canlı yayında çıkıştı. Eda'nın annesini uyaran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Senin kızın bu İsmail'e yapışmış... Çocuk TikTok'tan 'askere gideceğim' diye video paylaşıyor. Eda, 'Ben senin asker yarin olayım' diye mesaj atıyor. Ne demek bu! Hayır, bunun adı aranmak" ifadelerini kullandı. Rahmi Özkan'a da mesajlar geldiğini söyleyen Müge Anlı "Edep yahu!" dedi.

Müge Anlı sonunda fena patladı! "Biraz edep" deyip verdi veriştirdi: "Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli"

Müge Anlı, TikTok'tan tanışan İsmail ve Eda'nın durumunu bugün de ele aldı. Düğünleri yapılan fakat resmi nikahları bulunmayan çiftin ayrılması ekran başındakileri şaşırttı. Daha önce canlı yayın sırasında kayınvalidesini annesinden daha fazla sevdiğini belirten Eda'nın, 13 ay boyunca birlikte yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı almasını değerlendiren Müge Anlı dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

müge anlı

"BU TOPLUMU NEREYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Müge Anlı, TikTok'tan tanıştığı İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı attığını anımsatıp "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" dedi.

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MÜGE ANLI, RAHMİ ÖZKAN'IN DA BENZER MESAJLAR ALDIĞINI AÇIKLADI

Rahmi Özkan'a da benzer mesajlar geldiğini söyleyen Müge Anlı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

rahmi özkan

"BU ADAM 50 YILLIK EVLİ BİRAZ EDEP"

Rahmi Özkan'ın evli olduğunu belirten Müge Anlı sonunda dayanamayıp patladı:

"Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep!"

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