Müge Anlı ‘Yatağına alıyor’ diye bağırdı! ‘Rabbimin huzurunda olacak bebeğim’ 51 yaşındaki ‘üfürükçü’den 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 51 yaşındaki sevgilisi için ailesini karşısına alan 18 yaşındaki Hilal’in evine dönüp dönmeyeceği konusu işlendi. Hilal henüz 17 yaşındayken ‘üfürükçü’ olarak geçen Süleyman’la dudak dudağa öpüşürken çektirilmiş fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. Öte yandan Süleyman’la Hilal’in yine Hilal 17 yaşındayken dini nikahla evlenmeyi düşündüğü de iddia edildi. Ancak 51 yaşındaki Süleyman’ın canlı yayında Hilal’e evlenme teklifi ettiği anlar olay oldu. Stüdyoyu karıştıran o sorudan sonra Müge Anlı da sinirlerine hakim olamadı. İşte detaylar…

"BABALIK YAPIYOR DİYOR YA YALAN SÖYLÜYOR"

Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, “Hilal’le beyefendi bizim buraya gelirdi. Yanlarında da bir kız çocuğu getirdiler geçen geldiklerinde. Hilal’le ikisi o kız çocuğuna bir muska yazdılar. Hilal orada babalık yapıyor diyor ya yalan söylüyor. Babalık yapan bir insan Hilal’in bacaklarını, poposunu okşar mı?” şeklinde konuştu.

"SENİ MUSKACI YAPACAK, KULLANACAK"

Hilal’in annesi ise “Bize inanmıyorsan bak bütün millet görüyor. Seni muskacı yapacak. Seni alet ediyor anneciğim, her şeyinle kullanacak seni” sözleriyle Hilal’e seslendi.

Canlı yayına sözde terapist olarak geçen Süleyman da çıktı. Hilal’in annesi ise “Sonuna kadar arkasındayım kızımın, sana bırakmayacağım” diyerek bağırdı. Başta yüzünü göstermeyen Süleyman, sonrasında kameranın karşısına çıktı. Ancak programın ilerleyen dakikalarında stüdyoyu karıştıran olaylar yaşandı.

"DÜN MANEVİ BABASIYDINIZ, NE OLDU BİRDEN?"

Müge Anlı Süleyman’a, “Beyefendi dün aradığınızda manevi babasıydınız, bugün noldu birden” diye sordu. Süleyman ise “Benim ona karşı bir sevgim var, siz her sevgiyi başka bir şeyle yorumluyorsunuz” dedi. Anlı ise “Dudak dudağa öpüşürken bir çocukla fotoğraf çektirip paylaşıyorsunuz internette. Bu sevgiyi ben nasıl anlayayım ben, anlatın bana” diyerek çıkıştı.

Süleyman ise “Onu kendisi izah etti. Dedi ki ‘Benim birilerine gönderi yapmam lazım, müsaade et’ Kızdım. Yapma kızım, hayır dedim.” şeklinde konuşunca Müge Anlı “Ne yaptı beyefendi, gazozunuza ilaç koyup dudağınıza mı yapıştı?” diye sordu.

"BU ÇOCUKLA NİYE ÖPÜŞÜYORSUN KARDEŞİM?"

Süleyman ise “Yapma dedim. O bu zamana kadar ne istediyse yaptım. Ben yolda giderken su istedi…” derken Anlı araya girdi ve “Yolda giderken bir tane kadın, bir dakika Süleyman seninle dudak dudağa öpüşüp fotoğraf çektirmek istiyorum dediğinde öpüşüyor musunuz bütün kadınlarla? Niye o zaman bu kızla öpüşüyorsunuz, bu çocukla niye öpüşüyorsun kardeşim çocuk 17 yaşında?” diyerek çıkıştı.

CANLI YAYINDA EVLENME TEKLİFİ

Müge Anlı “Siz bu çocukla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sorunca Süleyman “Benim her türlü sevgim var. Benim yanımda hangi sıfatla kalmak istiyorsa kalsın.” şeklinde konuştu. Anlı ise “Beyefendi siz çocuğun sözüne göre mi hareket ediyorsunuz? Sizin niyetiniz ne? Siz ne istiyorsunuz?” diye sordu. O anda ise olanlar oldu. 51 yaşındaki Süleyman, bir anda 18 yaşındaki Hilal’e dönüp “Benimle evlenir misin?” dedi. Stüdyoda sesler yükselirken Hilal’in annesi ayağa kalkıp ‘O çocuk’ diye bağırmaya başladı.

Anlı ise “Yanlış mı anlıyormuşum sevginizi?” dedi. Süleyman da “Ben nikahıma alırım. İster benim yanımda kalır, ister odasında kalır.” şeklinde konuştu. Hilal ise “Ben bekarım o da bekar. Ola da bilir.” ifadelerini kullandı. Süleyman teklifini yineledi ve “Halkın huzurunda evlenme teklif ediyorum. Hiçbir baskı altında kalmadan evlenir misin?” diye sordu. O sırada duydukları karşısında çılgına dönen Hilal’in annesi ise “Bu adamdan şikayetçiyim” diyerek bağırmaya ve çığlık atmaya başladı.

"RABBİMİN HUZURUNDA OLACAK BEBEĞİM" MESAJLARI

Ardından programa dini nikah yapmak için kendilerinden şahitlik istedikleri iddia edilen bir kişi bağlandı. Anlı “Mesajlarınız da varmış, gösterebiliriz, ne zaman bunu sizden istediler” diye sorunca şahıs, mesajların 9 Temmuz, 10 Temmuz gibi olduğunu söyledi. Anlı çocuğun o sırada 17 yaşında olduğunu belirtti. Telefondaki şahıs, “Bize geldi, tanıştı. Biz ilk başta olmaz dedik ama burnunun dikine giden bir kız Hilal.” dedi. Müge Anlı Hilal’e “17 yaşındayken yanındaki adamın seninle evlenmek istediğini anlatıyor” şeklinde konuştu. Sonrasında Müge Anlı mesajları okudu. Süleyman’la Hilal’in arasındaki konuşmanın mesajlarında geçen ifadelerin “Rabbimin huzurunda olacak bebeğim, Allah için abdestli olmak lazım tabii, düzgün bir şeyler giyin aşkım, dua edeceğiz ebedi mutluluk için, melekler yanımızda olacak inşallah” şeklinde olduğunu söyledi. Hilal de dini nikah kıymadıklarını söyledi.

"NİKAHINA DA DEĞİL, YATAĞINA ALIYOR"

Anlı son olarak Süleyman’a “Beyefendi sizin 17 yaşında çocuk ne işiniz var? Kazık kadar adam…” diye sorunca Süleyman “Ölmesin diye elinden tuttuğum bir kız çocuğu. Ben nikahıma almak için yapmadım bunu” dedi. Müge Anlı ise “Nikahına da değil, yatağına alıyor” ifadelerini kullandı. Süleyman ise buna “Asla. Daha eli elime değmemiştir” şeklinde konuştu.

AYNI GÖMLEĞİ GİYDİLER

Müge Anlı, Süleyman'ın üzerindeki gömleğe de dikkat çekti. O gömleğin bir gün önce Hilal'in üzerinde olan gömlek olduğu ortaya çıktı. Hilal başka kıyafeti olmadığını söyleyince Anlı "Alsaydı o zaman sana sokağa çıkartıp" dedi.