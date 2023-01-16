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Müge Anlı'dan üfürükçüye kaçan genç kıza olay sözler! Stüdyo karıştı: "Manevi babadan koca olmaz!"

16.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 18 yaşındaki kızı Hilal Baltacı'yı arayan Şerife Hanım'ın gözyaşları damga vurdu. Yollarını ayırdığı eşi Arif Baltacı ile stüdyoda bulunan Şerife Hanım, psikolojik problemler yaşayan kızı Hilal'in 50 yaşındaki üfürükçüye kaçtığını söyledi. Müge Anlı, psikiyatrist yerine üfürükçüye gönderdikleri için Şerife Hanım'a sert çıkarken genç kız canlı yayına bağlandı. Hilal Baltacı'nın sözleri Müge Anlı'yı isyan ettirdi. İşte yaşananlar...

Müge Anlı'dan üfürükçüye kaçan genç kıza olay sözler! Stüdyo karıştı: "Manevi babadan koca olmaz!"

Müge Anlı, 18 yaşındaki Hilal Baltacı'nın psikolojik rahatsızlık içine girdiğini ifade edip annesinin onu, psikiyatrist yerine üfürükçüye göndermeyi tercih ettiğini söyledi. Müge Anlı, 50 yaşındaki üfürükçünün genç kızı kaçırdığını ifade edince stüdyoda sesler yükseldi. Seyirciler yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müge Anlı, olaya ilişkin detayları öğrenmek için Şerife Hanım'a söz verdi.

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MÜGE ANLI'DA AKILLARA DURGUNLUK VEREN OLAY: "GENÇ KIZ 50 YAŞINDAKİ ÜFÜRÜKÇÜ TARAFINDAN KAÇIRILDI"

Hilal Baltacı, Konya'da "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha dönmedi. 16 gündür haber alamadığı kızını arayan Şerife Hanım, "Hilal'in arkasından çıktım. Bir baktım köşede Süleyman ile buluştu. Yanlarına gittim. 'Kızımı nereye götürüyorsun?' dedim. Süleyman denilen şahıs üzerime yürüdü. Bağırdı, çağırdı. 'Bırak kızımın peşini' dedim. Beni dinlemediler"

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GENÇ KIZA RUHANİ VARLIKLARIN DADANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Sözde hocanın, Hilal Baltacı'dan 32 yaş büyük olduğu öğrenildi. Genç kız yaşananlar üzerine canlı yayına bağlandı.

18 YAŞINDAKİ HİLAL BULUNDU

Almanya'da yaşayan babasını stüdyoda gören genç kız, kendi babasından babalık görmediğini belirtip Süleyman Bey'in kendisinin manevi babası olduğunu söyledi.

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Müge Anlı, 50 yaşındaki adamla ilişkisi olduğu belli olan genç kızı "Manevi babadan koca olmaz!" diyerek sıkıştırdı.

"BABA ŞEFKATİNDEN YOKSUN KIZLARA TERAPİ Mİ VERİYORSUNUZ?"

50 yaşındaki adam canlı yayına bağlandı. 5 eşi olduğu öğrenilen adamın foyası ortaya çıktı.

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Müge Anlı "Siz nasıl bu kızı yanınızda tutuyorsunuz. Terapi veremezsiniz. Eğitiminiz yok. Baba şefkatinden yoksun kızlara terapi veririm diye mi düşünüyorsunuz? Kızı geri getirin." diyerek sert çıktı.

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