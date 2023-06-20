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Müge Anlı’yı bile şaşırtan olay! Karne almaya giden öğrenci, kendisinden 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendi!

20.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 18 yaşındaki B. A.'nın yaşadıkları damga vurdu. 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği öğrenilen genç kızın bu davranışı ailesini çıldırttı. Çaresiz aile, Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı, "Ne işin var senin öğretmeninin yanında?" diyerek çıkıştı. Büşra A.'nın sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

Müge Anlı’yı bile şaşırtan olay! Karne almaya giden öğrenci, kendisinden 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendi!

Müge Anlı programında 18 yaşındaki B. A.'nın çaresiz ailesini konuk etti. Manisa'daki evinden karnesini almak için ayrılan 18 yaşındaki B. A.'nın kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlenip kaçtığı öğrenildi. Evlatlarının bulunması için çağrı yapan Hüseyin Bey ile Oya Hanım'ın açıklamaları üzerine sinirlenen Müge Anlı, "Böyle öğretmen yerin dibine batsın!" diyerek çıkıştı.

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32 YAŞ BÜYÜK ÖĞRETMENİ İLE EVLENİP KAÇTI!

B. A. açıklamalar üzerine canlı yayına bağlanmak durumunda kaldı. Müge Anlı'nın "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında?" sorusuna yanıt veren B. A. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti. Ama niye oradalar anlamıyorum yani. Kendi rızamla evlendim. Bak tekrar söylüyorum, mutluyum! Duygusal bir bağım vardı. Nisan ayından sonra kendisine bunu söyledim. 'Böyle bir şey olmaz, annen baban kabul etmez. Benden uzak dur' dedi. Ama ben uzak durmadım"

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GENÇ KIZIN SÖZLERİ MÜGE ANLIYI ŞAŞIRTI

Bu sözler üzerine kısa süreli şaşkınlık yaşayan Müge Anlı art arda sorular yöneltti.

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"50 YAŞINDAKİ ADAM KARISINI BOŞAYIP ÖĞRENCİSİNE Mİ NİKAH KIYDI?"

Müge Anlı'nın "Sen ne zamandır öğretmeninle birliktesin? 50 yaşındaki bir adam karısından boşanıp 1 aydır kendisinden hoşlanan öğrencisine mi nikah kıydı? Madem benden hoşlanıyorsun evlenelim mi dedi?" soruları üzerine genç kız, "Ben evlenmesini istedim" yanıtını verdi.

'Karne almaya gidiyorum' diyerek 32 yaş büyük öğretmeniyle evlenen B. A.'nın gözü yaşlı ailesi ise "Evine geleceksin biz arkandayız. Psikolojin yerinde değil. Biz senin arkandayız" ifadelerini kullandı.

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