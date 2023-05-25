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Müge Anlı'yı çileden çıkaran iddia! "Evli kuzeninin boşanıp 17 yaşındaki kızına nikah yapmasını istedi"

25.05.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı 17 yaşındaki Melisa'nın kuma olarak, evli ve 2 çocuk babası kuzeni tarafından kaçırıldığını anımsatıp son gelişmeyi duyurdu. Melisa'nın babaannesine teslim edildiğini belirten Müge Anlı, kaçıran kişinin Melisa'nın annesi Emine Hanım'ın hala oğlu olduğunu söyledi. Fakat canlı yayında ekran başındakileri şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Programa görüntülü bağlanan bir akraba ''Kızının evli kuzeniyle görüştüğünü annesi biliyordu!'' dedi.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran iddia! "Evli kuzeninin boşanıp 17 yaşındaki kızına nikah yapmasını istedi"

Müge Anlı son dakika açıklamasında bulundu. Erkan ve Emine Hanım'a kızlarının geri döndüğünü belirten Müge Anlı, "Fakat iddialar önemli. Zeynel Ergün kızınızı kaçırdığını iddia ettiğiniz kişi. Onun da yeğeni Nazlı Hanım dün bizi aradı ve bambaşka şeyler anlattı" ifadesini kullandı. Nazlı Hanım canlı yayına görüntülü bağlanarak Emine Hanım'ı suçladı.

MÜGE ANLI

CANLI YAYINDA ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Genç kadının, Emine Hanım'a ilişkin sözleri ekran başındakileri şaşırttı. Nazlı Hanım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Melisa benim hem annemin hem de babamın amca torunları oluyor. Yani Emine Abla benim kuzenim. Müge Hanım bu 2 yıldır süren bir durumdu. Yani Melisa 15 yaşındaydı. Annesi zaten bunu biliyordu.

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EVLİ ADAMIN BOŞANIP KIZINA NİKAH YAPMASINI İSTEDİ!

Gayet de memnundu halinden. Defalarca kendisini uyardım, aradım kızdı. Emine, dayım olan Zeynel Ergün'ün boşanmasını istiyordu. Yani kızına nikah yapmasını istiyordu. Çünkü mal varlığı anne babasından dolayı epey yüksek. Umduğunu bulamayınca canlı yayına çıktı. 2 yıl önce programa katılsaydı o zaman. Keşke 2 sene önce sizin gibi değerli bir insanın yanına çıkıp yardım isteseydi."

SKANDAL İDDİAYA FLAŞ YALANLAMA

Melisa'nın annesi Emine Hanım'ın, Zeynel'i evinde bile yatırdığını söyleyen genç kadın ekran başındakileri şaşırttı. Stüdyoda ortam bir anda gerildi. Emine Hanım ise iddiaları yalanladı.

MÜGE ANLI SON NOKTAYI KOYDU

Müge Anlı, bu iddialar üzerine "Anne de olsa 15 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmek için yola çıkarılmasına karşıyım. O yaştaki çocuğun yeri okuldur. " ifadesini kullandı.

Boyut

Müge Anlı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akrabalar başta bu işe karşı çıkmış. Çünkü Zeynel evli ve çocuklu. Gelinin de durumu var. 'Ben boşanmayacağım' demiş. İddialar şöyle: Emine Hanım, Zeynel denilen kişi varlıklı olduğu için kızının onunla evlenmesini istedi. Nikahın kızına kıyılmasını istiyordu ama Zeynel'in eşi nikahını vermeyince orada problem başladı."

"BANA ONUN AVUKATLIĞINI YAPMASIN!"

Emine Hanım, "Hepsi yalan ben kesinlikle kızımı kuma olarak vermem. Zeynel'in avukatlığını yapmasın boş boş." diyerek açıklamaları yalanladı.

Emine’nin evli kuzenini kendi evinde ağırladığı da iddia edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki iddialar ekran başındakileri şaşırtırken Emine Hanım, "Beni suçum yok, gizli plan yaptı ikisi" dedi.

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