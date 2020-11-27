Müge Anlı'yı kızdıran olay! 24 yıl ceza almıştı ama 3 yıl bile yatmadı...

Hangi suçlardan sabıkalı olduğunu açıklamayan Adem Durur, "24 yıl ceza aldım. 2017’nin Şubat ayında cezaevine girdim" dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, "Madem 24 yıl ceza aldın nasıl dışarı çıktın" diye sordu. Adem Durur da "koronavirüs nedeniyle çıktım abla" karşılığını verdi. Müge Anlı, "24 yıl ceza alanları da mı koronavirüs nedeniyle tahliye ettiler" diye sordu.

Adem Durur da "2016'da çıkan iki de bir yasası vurdu. Hem de son infaz yasasından faydalandım ve açık cezaevine çıktım. Oradan da koronavirüs nedeniyle tahliye edildim" dedi.

MÜGE ANLI İSYAN ETTİ!

Bu sözler üzerine Müge Anlı, "O zaman biz boşuna uğraşmayalım ya kimse cezaevine girsin diye. Polis de uğraşmasın. 24 yıl ceza almış, bir infaz yasası çıkmış yarıya inmiş, sonradan da koronadan da serbest kalmış! Sen serbest kalabilirsin ona bir şey demiyorum ama 'O zaman biz boşa mı kürek çekiyoruz' diye içimden geçirdim" şeklinde konuştu.

