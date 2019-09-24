MAGAZİN

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa programı yayından kaldırıldı

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilerek izlenen magazin programı 2. Sayfa'nın yayından kaldırıldığı, yerine Hakan Ural'ın sunacağı programın getirileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa programı yayından kaldırıldı

Kanal D ekranlarında her sabah magazin dünyasının nabzını tutan 2. Sayfa programıyla ilgili gündemi yerinden oynatacak bir iddia ortaya atıldı.

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sundukları, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programı bitiyor. İddiaya göre 2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural'ın sunacağı program gelecek. Ural, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında, magazin gündemini yorumluyordu.

kanal-d-efsane-yapimin-fisini-cek-INnh.jpg

MAGAZİN PROGRAMI MI SUNACAK?

Ural'ın magazin programına devam mı edeceği yoksa farklı bir formatla mı izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu. (Medyatava)

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Çukur'da Neslican Tay detayı!Çukur'da Neslican Tay detayı!
Zalim İstanbul'da Şeniz şoku!Zalim İstanbul'da Şeniz şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel 2. Sayfa

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Neslican Tay detayı!

Çukur'da Neslican Tay detayı!

Zalim İstanbul 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şeniz intihar mı edecek? Zalim İstanbul 12. son bölüm izle!

Zalim İstanbul'da Şeniz şoku!

Çukur'da Timsah Celil öldü mü? Ahmet Melih Yılmaz ayrıldı mı? Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çukur'dan şaşırtan fragman! O isim öldü mü?

Kalk Gidelim dizisine yeni oyuncu! Behice karakterini kim oynuyor?

Kalk Gidelim'de sürpriz isim!

Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Naz Elmas EDHO setinden paylaştı

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.