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Muğla Büyükşehir’den “Hortikültürel terapi” alanı

19.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin ikizce mahallesinde 3 dönümlük alan içerisinde “Hortikültürel Terapi” alanı oluşturuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin ikizce mahallesinde 3 dönümlük alan içerisinde “Hortikültürel Terapi” alanı oluşturuyor. Özel gereksinimli bireylere Hollanda, Almanya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan “Hortikültürel Terapi” Muğla’da da uygulanacak. Muğla’da ilk kez uygulanacak bu terapi yöntemi ile özel gereksinimli bireyler, doğanın iyileştirici gücünden yararlanarak, kendi ağaçlarını ve çiçeklerini toprakla buluşturacak. Zihinsel ve fiziksel engelli her yaştan bireyin sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlarda iyi olma yani sağlıklı olma durumlarını olumlu yönde geliştirecek doğaya ve bitkisel malzemeye dayalı aktivitelerin yapılması planlanıyor.
Hortükültürel Terapi Nedir?
Hortikültürelterapi, çocuk ya da yetişkin fiziksel veya zihinsel engelliler ile herhangi bir nedenle hastanede tedavi gören her yaş gurubu bireyin iyi olma halini destekleyen bitki, toprak ve doğa gibi elemanlara dayalı bir tedavi edici, eğitici, ve geliştirici aktiviteler bütünüdür. Çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve eğitim amaçlı kalan zihinsel ve fiziksel engelli her yaştan bireyin sosyal, psikolojik ve fiziksel alanlarda iyi olma yani sağlıklı olma durumlarını olumlu yönde geliştirecek doğaya ve bitkisel malzemeye dayalı aktivitelerin bir tedavi aracı olarak kullanılmasıdır. Kökeni çok eskidir. Özellikle tedavi merkezleri ve eğitim kurumları dış mekanları ve bahçeleri bu amaçlarla tasarlamaktadır ve iyileştirme bahçeleri (healinggardens) olarak adlandırılmaktadır. Hortikültürel tedavi uygulama alanları, rehabilitasyon merkezi bahçeleri, seraları, okul bahçeleri gibi bireyin bulunduğu ya da yaşadığı, eğitildiği ya da tedavi edildiği her yerde olabileceği gibi bireyin evi, çatı bahçesi, balkonu ya da bahçesinde olabilir. Çalışmada; ülkemizde birkaç merkez dışında yaygın olarak kullanılmayan ancak gelişmiş ülkelerde (Hollanda, Almanya, İsveç İngiltere vb.) engelli bireylerin tedavilerinde yaygın olarak kullanılan doğa, bitki ve toprak üçlemesine dayalı tedavi yöntemi olarak “Hortikültürelterapi” kavramı (iyileştirme bahçelerinin bir bileşeni olarak) amaçları, uygulama araçları ve tasarım özellikleri açıklanmaktadır.

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