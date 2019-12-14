Mynet Trend

Muğla'da antitepresan için eczane camlarını kıran şahıs kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | Son Güncelleme

Muğla'da, antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kıran H.T., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.T.'nin eczanenin camını kırma anı, ­cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12 Sokak'ta meydana geldi.

İş bulmak için Sakarya'dan Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı. Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi. Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.T.'nin eczane camlarına sopayla vurma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.


PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Mahalleliyi tedirgin eden olayMahalleliyi tedirgin eden olay
Güvenlik kamerasına yakalandı! Genç kız yanından geçtiği sırada...Güvenlik kamerasına yakalandı! Genç kız yanından geçtiği sırada...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla antidepresan eczane CAM

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Okulda ortalık karıştı! Silahla ateş açtı

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Rusya bu Türk kızını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ayıptır hemşerim ne yapıyon ya
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebek arabasını el arabasıyla böyle çaldılar

Sokağın boş olduğu anda... Saniye saniye kamerada

Yürek burkan görüntü! Köpeği yol boyunca sürükledi

Yol boyunca sürükledi!

Bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada

Ortalık bir anda karıştı! Garsona böyle saldırdılar

Burdur'da 'Dost' adını verdiği tilkiyi her gün müzik eşliğinde karşılayıp besliyor

Gülümseten dostluk! Böyle karşılıyor

Bursa'da köpüklü su yutan genç için alarma geçildi

Özel elbise giyip müdahale ettiler! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Bursa'da ikizlerin bebek arabasını çalan hırsızlar böyle görüntülendi

Bebekli aileye büyük şok yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.