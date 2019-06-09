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Muğla'da boğa güreşine yoğun ilgi

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YAŞAM  | 09.06.2019 20:57 | Son Güncelleme

Muğla’da geleneksel kültürün bir parçası haline gelen boğa güreşi sezonu başladı. Ula’nın kırsal Ataköy mahallesinde ilk defa düzenlenen geleneksel boğa güreşine çok sayıda izleyici katıldı.

Muğla'da boğa güreşine yoğun ilgi

Yaklaşık 130 boğanın katıldığı güreşlerde Aydın ve Muğla illerinde isim yapmış önemli boğalar arenaya çıktı. İzleyicilerin heyecanlı ve çekişmeli güreşler izlediği güreşlerde rakibinden kaçan ve kovalayan boğalar güreş alanında görevliler tarafından sakinleştirildi.

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Ula Belediye Başkanı İsmail Akaya, “Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan boğa güreşleri ile yöremizde hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de gelecek nesillere bu kültürü aşılıyoruz. Ula ilçemizin kırsal mahallesi Ataköy’de bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenledik. İlk defa düzenlenmesine rağmen katalım yüksek oldu. Bölgemizin dışında Aydın’dan da boğa sahipleri güreşlere katıldı. 130’a yakın boğa izleyenleri zevkli ve çekişmeli güreşler sundu. İlçemizin diğer mahallerinde ve merkezde önümüzdeki süreçte çok sayıda boğa güreşimiz gerçekleşecek. Biz Belediye olarak bu kültürün yaşatılması için gerekli desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla boğa güreşi

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