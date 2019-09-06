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Muğla'da feci ölüm! Çalıştığı deponun çatısından böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 06.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı çatıdan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'deki bir süt ürünleri deposunun çatısında çalışan 54 yaşındaki Osman Nuri Bayram, çatının çökmesi nedeniyle düşerek ağır yaralandı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayram 112 acil ambulansı ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Bayram’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla depo

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