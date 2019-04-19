Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu

Temel Mahallesi Girdev Yaylası'ndaki göle önceki yıllarda, Fethiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince binlerce yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde, yaklaşık 10 gündür balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının her geçen gün arttığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
YETKİLİLER NUMUNELER ALDI
Bölgeye giden yetkililer, balık ölümlerinin nedenini araştırmak üzere numuneler aldı. Daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı göle yeniden yavru balıkların bırakılabileceği belirtildi.
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