Mynet Trend

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 2 bin metre rakımdaki Girdev Gölü'nde binlerce balık, henüz bilinmeyen nedenle telef oldu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu

Temel Mahallesi Girdev Yaylası'ndaki göle önceki yıllarda, Fethiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince binlerce yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde, yaklaşık 10 gündür balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının her geçen gün arttığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

YETKİLİLER NUMUNELER ALDI

Bölgeye giden yetkililer, balık ölümlerinin nedenini araştırmak üzere numuneler aldı. Daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı göle yeniden yavru balıkların bırakılabileceği belirtildi.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Son 60 yılın yağış rekoruSon 60 yılın yağış rekoru
Davaro filmi Ordu'da gerçek oldu!Davaro filmi Ordu'da gerçek oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla seydikemer

En Çok Okunan Trend Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim açıklaması

Açıklama geldi: İstanbullulardan tek bir talebimiz var...

Açıklama geldi: İstanbullulardan tek bir talebimiz var...

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için uyarı

Paris'teki yangın sonrası Türkiye'deki tarihi eserler için uyarı

Okul müdürü hakkında taciz şikayetinde bulundu, ateşe verildi!

Okul müdürü hakkında taciz şikayetinde bulundu, ateşe verildi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Kilis'te son 60 yılın yağış rekoru

Son 60 yılın yağış rekoru

Davaro filmi Ordu'da gerçek oldu!

Davaro filmi Ordu'da gerçek oldu!

Manisa'da korkunç olay! Kız arkadaşını ve annesini öldürüp intihar etti

Manisa'da korkunç olay! 3 kişi öldü

2019 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Ramazan tatili kaç gün?

Ramazan hazırlıkları başlıyor

80 yaşındaki DJ görenleri hayrete düşürüyor!

80 yaşındaki kadının mesleği şoke ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.