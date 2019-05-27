Mynet Trend

Muğla otogarında dehşet! Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 07:26 | Son Güncelleme

Muğla otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin (40), bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Muğla otogarında dehşet! Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Olay, saat gece 23.30 sıralarında Muğla şehirlerarası otogarında meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan Aycan Yetişkin, Marmaris ilçesindeki bir işyerine sabun bıraktı. Yetişkin, Antalya'ya tekrar geri dönmek için Muğla otogarına geldi.

'KISA BİR İŞİM VAR'

Birkaç firmaya bilet soran ancak en erken seferin sabah saatlerinde olduğunu öğrenen Yetişkin, bir büfeden 'kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek' ekmek bıçağı aldı.

BOĞAZINI KESTİ

Yetişkin, yürüyen merdivenlerden aşağı indiği sırada boğazını kesti. Olayo gören çevredeki vatandaşlar, yaşadıkları kısa şokun ardından durumu polise ve 112'ye bildirdi. Yetişkin, terminale gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetişkin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!
Hafta başından itibaren etkili olacak! Bu saatlere dikkatHafta başından itibaren etkili olacak! Bu saatlere dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla otogar bıçak aycan yetişkin

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!

10 aylık Suriyeli bebeğin şüpheli ölümü! Savcılık devreye girdi!

Hafta başından itibaren etkili olacak Afrika sıcakları geliyor

Hafta başından itibaren etkili olacak! Bu saatlere dikkat

Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde buluştu!

Ünlü isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğinde!

İstanbul Boğazı’ndan böyle geçtiler! Barbaros Hayrettin Paşa'ya Çimariva selamı

İstanbul Boğazı’ndan böyle geçtiler!

Elektrik ısıtıcıda su ısıtan kadın feci şekilde can verdi!

Elektrik ısıtıcıda su ısıtan kadın feci şekilde can verdi!

Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

Aydın'da pitbull dehşeti! Ağzından kimse alamadı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.