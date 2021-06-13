Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 97 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Cennet Koyu bölgesindeki dağlık alanda yapılan aramada, 36 Afgan, 32 Suriye, 19 Pakistan, 4 Mısır ve 3'er Irak ve Filistin uyruklu yakalandı.
Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler işlemleri için Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
Düzensiz göçmenleri kamyonla bölgeye getirdiği iddiasıyla A.Ö. ile kardeşi Ş.Ö. gözaltına alındı.
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