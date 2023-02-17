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Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

17.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine ailesiyle gelen 11 yaşındaki Ayşenur'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Muğla'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ailesiyle ilçedeki bir otele yerleştirilen Ayşenur, kayıt sırasında yetkililere depremin yaşandığı 6 Şubat'ın doğum günü olduğunu söyledi.

Çocuğa doğum günü sürprizi yapmak isteyen Marmaris Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekibi, Ayşenur için kutlama pastası alarak ailenin kaldığı otele gitti.

Sürpriz kutlama karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan Ayşenur, dilek tutup pastasının mumlarını üfledi.

Depremzede aile, psikososyal destek ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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deprem Hatay Marmaris doğum günü ayşenur

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