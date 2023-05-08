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Muğla'da düzenlenen dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü

08.05.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü.

Datça Çevre ve Turizm Derneğince (DAÇEV), Kaymakamlık ve Datça Belediyesinin desteğiyle Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Testilere doldurulan deniz suyu, yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı Sahili'nden Ege Denizi'ne boşaltıldı.

DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün, gazetecilere, etkinliğin 22'ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğayla buluşmak, dostluk ve dayanışmaya katkıda sağlamak için doğaseverlerle bir araya geldiklerini belirten Tüzün, "Sembolik olarak iki denizi birbirlerine kavuşturduk." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Ege Denizi Datça deniz suyu

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