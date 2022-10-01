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Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı

01.10.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı

Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ailelerinin maddi imkansızlıkları ve çeşitli nedenlerle eğitimlerini yarıda bırakan iki kız öğrenci Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasının ardından ilçede çeşitli nedenlerle okula devam etmeyen öğrencilerin listesini alarak evlerine ziyarette bulundu.

İki kız çocuğunun maddi imkansızlıklardan ve ailesinin istemediğinden okula gidemediği bilgisini alan Uçar, aileyi ve çocuklarını eğitime devam edilmesi yönünde ikna etti. Öğrencilerden Fadime Kurt'un iki yıl aradan sonra Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Zeynep Fırat'ın da Yunus Emre Anadolu Lisesine kayıtları yapıldı.

Öğrenciler okula başladıkları ilk gün aileleriyle birlikte Kaymakam Meral Uçar’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Uçar, yaptığı açıklamada, eğitim süreleri boyunca öğrencilerin tüm ihtiyaçları Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanacağını söyledi.

Her iki öğrencinin de eğitim hayallerinin olmasının sevindirici olduğuna dikkati çeken Uçar, "İki kızımızın da mutlulukları gözlerinden okunuyor. Kendilerine her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum, umarım başka arkadaşlarına da örnek olurlar." dedi.

​​​​​​​- İki kız öğrencinin de hayalleri var

Fadime Kurt da "Çocuk gelişimi bölümünü isteyerek tercih etmiştim, maalesef devam edemedim. İki yıl aradan sonra tekrar başlamak çok güzel. Kaymakam Hanım'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zeynep Fırat ise hayalinin resim öğretmeni olmak olduğunu belirterek "Okulu bırakmak zorunda kaldım. Kaymakam Hanım ailemi ikna etti, tekrar okula dönmemi sağladı. Artık hayalimi gerçekleştirebilirim." diye konuştu.

Muğla'da eğitimlerini yarıda bırakan kız öğrenciler Kaymakam'ın çabasıyla yeniden okula başladı

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