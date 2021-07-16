Muğla'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gümüşlük Mahallesi'nde sarp bölgedeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgar ve kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve su tankeriyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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