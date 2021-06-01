YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

01.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hasan Y. (28) yönetimindeki 31 ANY 61 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi'nde devrildi.

Otomobildeki Radiye Altuntaş (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Hasan Y. ile araçtaki Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altuntaş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdularYaptığı ilk değilmiş! Böyle durdurdular
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldüGÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
polis Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:41
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:28
Yatsı
22:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.