Muğla'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hasan Y. (28) yönetimindeki 31 ANY 61 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik Mahallesi'nde devrildi.

Otomobildeki Radiye Altuntaş (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Hasan Y. ile araçtaki Yılmaz Karaca ve Sevda Tuzak, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Altuntaş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.



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