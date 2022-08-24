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Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı

24.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da şehirlerarası otobüs ve minibüslerde denetim yapıldı

Muğla'da ekipler uygulama noktalarında durdurdukları şehirlerarası otobüs ve minibüsler ile sürücülerin kontrollerini yaptı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Muğla-Aydın kara yolunda bulunan uygulama noktasında toplu taşıma araçlarının karışmış oldukları trafik kazalarının önlenmesi, yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler Otomobilciler Odası Başkanlığına bağlı personelleri ile denetim yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan otobüslerin ruhsat ve takoğrafları kontrol edilerek sürücülerin hız limitlerine uyup uymadıkları, belirlenen sürelerde değişim yapıp yapmadıkları ve belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde 6 araç sürücüsüne, belgesine logoları işletmemek, yolcu taşıma ruhsatı bittiği halde yolcu taşımak, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması, seyir halinde telefon ile konuşmak maddelerinden 3 bin 957 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimler diğer uygulama noktalarında gün boyu devam edecek.

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polis Muğla trafik denetim

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