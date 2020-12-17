Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının da yargılanması için "kanun yararına bozma" talebiyle Adalet Bakanlığına verdiği dilekçenin kabul edildiğini bildirdi.

Epözdemir, yazılı açıklamasında, soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği yönünde beyanlarının olduğunu, bu kapsamda yaptıkları girişimlerle sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşinin de yargılamaya dahil edildiğini hatırlattı.

Sanığa yardım ettikleri iddiasında bulundukları anne, baba ve iş ortağına verilen takipsizlik kararına yaptıkları itirazın sulh ceza hakimliğince reddedildiğini hatırlatan Epözdemir, "Sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için Adalet Bakanlığına 'kanun yararına bozma' ile ilgili başvuruda bulunduk. Adalet Bakanlığı da talebimizi ve dosyanın tamamını inceleyerek Yargıtay'a gönderdi." ifadelerini kullandı.

Bunu, "Soruşturma bakımından son derece önemli bir gelişme" olarak niteleyen Epözdemir, şunları kaydetti: