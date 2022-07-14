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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

14.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D.U'nun ilçeye uyuşturucu getirdiği ve satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kaldığı evde yapılan aramada, 150 gram kokain ve kokan maddesini çoğaltmakta kullanıldığı değerlendirilen bir miktar hap ele geçirildi.

Operasyonda D.U, M.U, M.E.Y. ve M.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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Muğla Bodrum narkotik zanlı

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